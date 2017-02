23. Februar 2017, 18:49 Uhr Robben Island Lebenslänglich Liebe









Feedback

Anzeige

Südafrika lädt Verliebte zu Massenhochzeiten auf der ehemaligen Gefängnisinsel Robben Island ein. Heiraten, wo andere grausam zu Tode kamen? Besuch an einem zwiegespaltenen Ort.

Von Martin Zips

Batini, der junge afrikanische Fremdenführer im blauen FC-Chelsea-Trikot, sieht die Sache ganz entspannt. "Wir sagen: Wer bei uns auf der Insel heiratet, der bekommt halt einfach lebenslänglich." Lautes Lachen im überwiegend europäisch-amerikanisch-japanisch besetzten Touri-Bus.

So gesehen bietet die ehemalige Gefängnisinsel Robben Island vor der südafrikanischen Küste ja allerbeste Voraussetzungen für Sibusiso und Marché, die hier gerade ihren Bund fürs Leben geschlossen haben. Dort, wo früher weiße Gefängniswärter Gottesdienste feierten, nachdem sie schwarze Gefangene gedemütigt, gepeinigt oder getötet hatten, finden heute Hochzeiten statt. Erst kürzlich, am Valentinstag, haben sich 20 meist farbige Paare in der fast 180 Jahren alten, blütenweiß getünchten Insel-Kapelle das Ja-wort gegeben. Insgesamt wurden hier seit dem offiziellen Ende der Apartheid 1994 mehr als 200 Ehen geschlossen.

Die Auswahl der geeigneten Kandidaten für den vom Innenministerium und dem Robben Island Museum veranstalteten Akt behalten sich Jahr für Jahr die zuständigen Behörden vor. Entscheidend sei, dass die Zeremonie die Vielfalt Südafrikas widerspiegele, heißt es. An der jüngsten Veranstaltung nahm auch der Innenminister teil, Malusi Gigaba, 45 Jahre alter Hoffnungsträger des einst als Anti-Apartheids-Bewegung enstandenen African National Congress (ANC). Massenhochzeiten auf Robben Island seien aus drei Gründen gut, erklärte er einmal: Sie nähmen dem Ort den Schrecken, propagierten die Ehe als Institution und zeigten der Welt ein freundliches Bild von Südafrika.

Ein einziger Häftling überlebte die Flucht durchs Meer

Anzeige

Seit genau 20 Jahren ist Robben Island ein Museum, seit 1999 ist die frühere Gefängnisinsel Unesco-Weltkulturerbe. Täglich setzen mehrere Hundert Touristen von der schicken Kapstädter Waterfront in einer 40-Minuten-Fahrt hierhin mit dem Ausflugsboot über. Zunächst geht es im Bus am ehemaligen Besucherzentrum vorbei: "Um 30 Minuten mit einem Inhaftierten sprechen zu können", erzählt der junge Batini, "musste man sich früher sechs Monate vorher anmelden." Gesprochen werden durfte nur Englisch oder Afrikaans, zwei der elf Amtssprachen des Landes, damit die Wärter auch alles mithören konnten. Der Touristenbus fährt am ehemaligen Krematorium vorbei, durch das frühere Dorf der Gefängniswärter mit seiner Hochzeitskapelle, hinüber zum Pinguinstrand, mit Ausblick auf den jenseits des Meeres gelegenen Tafelberg.

Nur ein einziger Häftling habe die Flucht durch die kalte, strömungsreiche See auf das mehr als sieben Kilometer entfernte Festland überlebt, berichtet Batini emotionslos, während die Touristen Bilder schießen. "Das war im 17. Jahrhundert, als es hier bereits eine Sträflingskolonie gab."