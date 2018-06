7. Juni 2018, 07:49 Uhr Rheinland-Pfalz Spaziert ein Elefant durch Neuwied

Ein ausgebüxter Elefant hat am Mittwoch eine Stadt in Rheinland-Pfalz auf Trab gehalten.

Zirkuselefant "Kenia" hat den Elektrozaun seines Geheges zerrissen und ist etwa einen Kilometer durch das rheinland-pfälzische Neuwied spaziert.

Auf Twitter kursierten Videos mehrerer Nutzer, die den Elefanten bei seinem Spaziergang zwischen Autos und Menschen gefilmt hatten.

Ein Mitarbeiter des in der Stadt gastierenden "Circus Krone" konnte Kenia schließlich wieder einfangen, verletzt wurde niemand.

Behäbig trottet das Tier über die Hauptstraße und an Vorgärten vorbei, lässt sich weder von Autos noch Menschen irritieren: Ein Elefant ist im rheinland-pfälzischen Neuwied aus seinem Zirkusgehege ausgebüxt und etwa einen Kilometer durch die Stadt spaziert. Auf Twitter kursierten Videos, die Kenia - so der Name des Elefanten - bei seinem unverhofften Abenteuer im Freien zeigten.

Es sei ein kurzer und friedlicher Ausflug gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Hektisch wirkte das Tier nicht - ein Zirkusmitarbeiter habe Kenia auch relativ mühelos wieder einfangen können. Der Straßenverkehr war nach Polizeiangaben nicht gefährdet, verletzt wurde niemand. Dabei hatten einige verblüffte Passanten den gebührenden Sicherheitsabstand zu dem wuchtigen Tier nicht eingehalten und sich ihm bis auf kurze Distanz genähert, wie auf Videos zu sehen war.

Doch wie konnte Kenia überhaupt aus dem in der Stadt gastierenden "Circus Krone" entkommen? "Der hat vermutlich den Elektrozaun seines Geheges zerrissen", sagte der Polizeisprecher. Als das Tier längst eingefangen war, hätten sich noch besorgte Leute bei der Polizei gemeldet, die Aufnahmen des Ausflugs auf Twitter gesehen hatten.

Dass Tiere aus ihrem Zirkus ausbrechen, kommt häufiger vor. Im März büxten zwei Zebras aus einem Zirkus in Ludwigshafen aus. In Aldenhoven in Nordrhein-Westfalen beschäftigten im Dezember des vergangenen Jahres drei ausgebrochene Kamele die Polizei. Sie hatten es sich in einem Wohngebiet bequem gemacht. Doch nicht immer verlaufen Begegnungen mit Zirkustieren harmlos. 2015 tötete eine ausgerissene Elefantenkuh in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Spaziergänger.