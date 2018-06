1. Juni 2018, 13:42 Uhr Rheinland-Pfalz Löwen, Tiger und Bär aus Zoogehege in Lünebach ausgebrochen

Nach den Tieren wird in der Eifel nun mit einem Großaufgebot gesucht. Unter anderem sind Feuerwehr, Polizei und Tierärzte im Einsatz.

Unklar ist derzeit, ob die Tiere, zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar, noch auf dem Zoogelände sind. Der entflohene Bär wurde erschossen.

Möglicherweise hat das Unwetter, das gestern in der Region tobte, die Gehege beschädigt.

Aus dem Eifel-Zoo in Lünebach in Rheinland-Pfalz sind am Freitag mehrere gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Es handle sich um einen Bären, zwei Tiger, zwei Löwen und einen Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung in Bitburg in der Eifel der SZ. Möglicherweise hätte das Unwetter, das gestern in der Region tobte, die Gehege beschädigt. Ähnlich äußerte sich Landrat Joachim Streit im SWR.

Der Bär wurde bereits erschossen, nach den übrigen Tieren wird noch mit einem Großaufgebot gesucht. Unter anderem sind Kräfte von Feuerwehr und Polizei sowie Tierärzte im Einsatz. Die Bevölkerung ist aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben, Fenster und Türen geschlossen zu halten und gesichtete Tiere der Polizei zu melden.

Unklar ist, ob die Tiere noch auf dem Zoogelände sind. Beim Einsatz einer Drohne über dem Gebiet seien sie dort entdeckt worden, berichtet der Trierische Volksfreund. Am Nachmittag soll es eine Pressekonferenz geben.

Der Eifel-Zoo liegt in Lünebach, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Bitburg in Rheinland-Pfalz nahe der belgischen Grenze. Auf der Internetseite wird mit 60 exotischen und einheimischen Tieren geworben, insgesamt leben etwa 400 Tiere, vom Lama bis zum Löwen, auf 30 Hektar. Die Gehege liegen nahe des Bierbachs. Durch den Starkregen ist der Wasserstand dort angestiegen, berichtet der SWR.

Der Kölner Kaufmann Hans Wallpott erwarb 1965 Teile des heutigen Zoogeländes, das früher zur Fischzucht diente. Mit den Jahren wurde der Zoo ausgebaut und erweitert. Der Gründer starb vergangenes Jahr, bis heute ist der Eifel-Zoo im Besitz der Familie. Wallpotts Tochter Isabelle, gelernte Zootierpflegerin, leitet die Anlage gemeinsam mit Mutter Annemie. Es gibt nur drei feste Mitarbeiter, der Zoo finanziert sich allein über die Eintrittsgelder.

2016 waren zwei Löwen im Leipziger Zoo aus ihrem Gehege ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt war der Zoo noch geschlossen. Einer der Löwen musste erschossen werden, das andere Tier konnte in das Gehege zurückgedrängt werden.