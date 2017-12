28. Dezember 2017, 08:05 Uhr Rheinland-Pfalz 15-Jähriger ersticht gleichaltriges Mädchen in Drogeriemarkt

Ein Zettel weist auf die vorübergehende Schließung des Drogeriemarktes in Kandel hin. Dort soll ein 15-Jähriger ein gleichaltriges Mädchen erstochen haben.









Die beiden sollen sich gestritten haben, dann zog der Jugendliche ein Messer. Passanten konnten ihn nach der Tat überwältigen.

In Kandel in Rheinland-Pfalz hat ein 15-Jähriger ein gleichaltriges Mädchen erstochen. Die Tat ereignete sich in einem Drogeriemarkt. Nach Angaben der Polizei stritten die beiden, dann zog der Jugendliche ein Messer und stach auf das Mädchen ein. Die 15-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Passanten überwältigten den tatverdächtigen Jugendlichen, der anschließend festgenommen wurde. Der Polizei zufolge stammt er aus Afghanistan. An diesem Donnerstag soll er einem Richter vorgeführt werden, der über einen Haftbefehl wegen eines Tötungsdelikts entscheidet.

Über den Auslöser des Streits und den genauen Tathergang gebe es derzeit noch keine neuen Informationen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft steht noch aus.