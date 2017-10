26. Oktober 2017, 16:18 Uhr Prozess Wurstaffäre im Hochsicherheitsknast









Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Celle sollen 45,8 Kilo Fleischwaren entwendet haben.

Das Diebesgut stammte aus der Gefängnisküche, deren vormaliger Leiter der Beihilfe beschuldigt wird.

Der Streitwert liegt bei geschätzten 300 Euro, trotzdem erhält der Fall viel Aufmerksamkeit.

Von Peter Burghardt , Celle

Im Oberlandesgericht Celle geht es seit einem Monat alle paar Tage unter strengster Bewachung um den sogenannten Islamischen Staat, hinter Panzerglas sitzen dann mutmaßliche Terrorhelfer. Am Donnerstag stand in demselben bunkerähnlichen Saal ein etwas anderes Thema auf dem Programm: Es ging um Fleisch. Und um Würste. Genauer: Es ging um Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Celle, die in eben diesem Gefängnis 45,8 Kilo Fleischwaren entwendet und weiterverarbeitet haben sollen, für welchen Zweck auch immer.

Die Anwälte, Reporter und insgesamt drei Zuschauer wurden an Zugangsschleuse und Scanner abgetastet. Journalisten durften nur den Schreibblock mitnehmen. Das ist an diesem Ort so Sitte, außerdem sind vier der fünf Angeklagten dieser Schnitzel- und Wurstaffäre Schwerverbrecher, zum Beispiel Mörder. Wären sie keine Schwerverbrecher, dann wären sie gar nicht erst in der JVA Celle und an deren Fleischtöpfen gelandet, denn dort sind ausschließlich Verurteilte mit hohen Haftstrafen untergebracht.

Einer schlurfte mit Ketten an den Füßen in den abgeschirmten Gerichtssaal. Drei andere nahmen mit fünf Polizisten zunächst im Glaskasten Platz. Um die Sitzordnung wurde erst mal gestritten, dann durften alle mit Fußfesseln neben ihren Anwälten sitzen. Die Aktenwand des IS-Verfahrens hinter dem Richter war abgehängt, dafür stand am Eingang ein Kühlschrank. Genau, ein Kühlschrank.

In vier Fällen wurde das Verfahren eingestellt

In solchen Eisschränken wurde das Diebesgut offenbar entdeckt. Die Staatsanwältin klagt an: In April und Mai 2016 sollen diese fünf Männer im Alter von 42 bis 56 Jahren "fremde bewegliche Sachen" an sich genommen haben, und zwar: 30,9 Kilo Fleisch, 10,2 Kilo Bratwürste sowie 4,7 Kilo Mettenden. Mettenden sind geräucherte Mettwürste. Sie hätten die Ware portioniert, weiter verarbeitet und "größtenteils vakuumverpackt". Das Diebesgut stammte aus der Gefängnisküche, deren vormaliger Leiter der Beihilfe beschuldigt wird.

Der Wurst- und Fleischdeal im Hochsicherheitsknast sorgte bereits nach seiner Enttarnung für große Aufmerksamkeit beziehungsweise Heiterkeit. Obwohl diese JVA und ihre Insassen längst Legende waren - da wurden früher auch mal Geiseln genommen, oder es brach ein Gefangener mit dem Porsche aus. Das Gefängnismagazin Damokles hob die Geschichte auf die Titelseite: "Schnitzeljagd in der JVA Celle."

Zunächst waren es sogar neun Angeklagte gewesen, doch in vier Fällen wurde das Verfahren eingestellt. Der Streitwert liegt bei vielleicht 300 Euro, der Prozess kostet bereits jetzt ein Vielfaches. Ein Verteidiger schlug vor, das Ganze rasch und preiswert zu beenden. Zumal sich ein Mandant in einer anderen Causa wegen des vermutlich schlimmeren Drogenhandels im Gefängnis verantworten muss.

Zwischendurch erinnerte die Verhandlung an Kabarett; Beobachter vergnügten sich leise mit Wortspielen und betuschelten den Aufwand der Justiz. Dennoch könnte auch der Fleisch- und Wurstklau hinter Gittern mit Geld- oder erweiterten Haftstrafen geahndet werden. Drei Prozesstage sind angesetzt. Der Kühlschrank brummt.