29. Mai 2018, 05:19 Uhr Prozess um Kreuzfahrt Was ist Urlaub wert?

Der Bundesgerichtshof verhandelt über eine ausgefallene Karibik-Kreuzfahrt. Es geht auch um die Frage: Wie rechnet man eigentlich Erholung in Geld um?

Von Wolfgang Janisch

Wer glaubt, Urlaub sei so etwas wie eine Auszeit vom durch und durch durchökonomisierten Leben - Füße im Sand, Hirn leer, Blick stur auf die Wasserlinie gerichtet -, der hat das durchökonomisierte Leben unterschätzt. Erstens ist das Reisewesen ein ausdifferenzierter Industriezweig, also Ökonomie pur. Und zweitens stellen diese wertvollsten Wochen des Jahres in der Tat einen "Wert" dar, und zwar ganz wörtlich gemeint: Der Erholungseffekt einer Drei-Gipfel-Tour auf Madeira, der Erbauungsfaktor romanischer Kirchen, die wundervolle Einsamkeit einer Trekkingtour durch Alaska ...