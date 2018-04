18. April 2018, 18:37 Uhr Prozess Mann ermordete Nachbarn für dessen Rente: "Gründlicher Buchhalter"

"Eines der grausamsten, schrecklichsten und abscheulichsten Verbrechen": Ein Gericht in Berlin hat den Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, der jahrelang von der Rente seines Nachbars lebte.

Von Verena Mayer , Berlin

Heinz N. wäre heute 92 Jahre alt. Er wäre ein gut situierter und vermutlich auch noch recht rüstiger Rentner, er war sein Leben lang gesund gewesen und litt an keiner Alterserkrankung. Doch das hohe Alter durfte Heinz N. nicht erleben. Ende 2006 wurde er erschossen, mit einer Säge zerstückelt und in der Tiefkühltruhe in seiner Wohnung versteckt. Von einem früheren Nachbarn, der die Rente des alten Mannes kassierte - mehr als zehn Jahre lang. Am Mittwoch hat ihn das Berliner Landgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten die besondere Schwere der Schuld fest.

Die Tat sei "eines der grausamsten, schrecklichsten und abscheulichsten Verbrechen", die sich in den vergangenen Jahren in Berlin ereignet haben, sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Denn der 56-jährige Angeklagte hat nicht nur seine Tat minutiös geplant, sondern er hat auch all die Jahre den Anschein erweckt, der alte Mann würde noch leben. Er hat sich um dessen Wohnung gekümmert, die Miete bezahlt, der Renten- und Krankenkasse Formulare geschickt und jedes Jahr im Namen von Heinz N. eine Steuererklärung abgeschickt. "Er war ein guter und gründlicher Buchhalter", sagt der Staatsanwalt.

Kennengelernt haben sich die beiden Männer in der Nachbarschaft in Berlin-Prenzlauer Berg. Josef S. lebte eine Zeit lang im Haus nebenan, er freundete sich mit dem Rentner an, übernahm dessen Gartenhaus auf dem Land. 2006 starb die Ehefrau von Heinz N., Josef S. wurde zur wichtigsten Bezugsperson des alten Mannes. Er verkaufte dessen Auto, erledigte Besorgungen und reparierte etwas in der Wohnung. Aber vor allem brauchte Josef S. Geld. Er lebte prekär, von kleinen Handwerksjobs und dem, was sein Trödelhandel einbrachte, das Geld verspielte er in Automatencasinos. Seine finanzielle Situation verbesserte sich erst, nachdem er den Rentner getötet und dessen Rente kassiert hatte, insgesamt 207 000 Euro.

Josef S. sagt nichts, die meiste Zeit ist er in die Akten vertieft und liest mit. Erst an einem der letzten Verhandlungstage äußert er sich über seinen Verteidiger. Er habe den Rentner eines Tages in seiner Wohnung gefunden, tot, mit einer Waffe in der Hand. Aus Angst, man könne ihn für den Täter halten, habe er sodann eine Tiefkühltruhe bestellt, die Leiche zersägt und in Müllsäcke gewickelt. Leicht sei das nicht gewesen. Dem widerspricht allerdings der rechtsmedizinische Gutachter: N. sei gleich nach seinem Tod zerstückelt worden. Auch wurden an der Leiche keine Schmauchspuren gefunden, wie sie nach dem Gebrauch einer Waffe üblich sind. Und vor allem hatte der alte Mann keinen Grund, sich umzubringen. Auf seine Hausärztin machte er einen lebenslustigen Eindruck, zu einer Nachbarin sagte er, er könne einer Frau viel bieten. Und da ist noch Rentnerin Irma K., die auch in der Nachbarschaft von Josef S. lebte. Die alte Dame verschwand im Jahr 2001 aus ihrer Wohnung, seither hat niemand etwas von ihr gehört. Doch als die Polizei die Wohnung von Josef S. durchsuchte, fand sie in einem Versteck Ausweise und EC-Karten von Irma K. Josef S. soll auch sie getötet haben, ihre Rente floss auf eines der Konten, von denen er regelmäßig Geld abhob. Ihre Leiche wurde nie gefunden, derzeit wird noch ermittelt.

Nach sechs Monaten Prozess bleiben viele Fragen offen. Wie ein alter Mann jahrelang tot in seiner Wohnung liegen kann, ohne dass es jemand bemerkt, weder die Leute aus seinem Wohnhaus noch die Rentenkasse. Nur ein einziger Nachbar schöpfte Verdacht, bei der Hausverwaltung und der Polizei wurde er aber immer wieder abgewimmelt. Erst Anfang vergangenen Jahres brach die Polizei schließlich die Wohnung auf. Josef S. wurde verhaftet, als er mal wieder den Briefkasten des Rentners leeren wollte. Er habe sich selbst gewundert, sagt der Angeklagte, wie leicht es war, an das Geld des alten Mannes zu kommen. "Keiner stellte Fragen."