28. Februar 2018, 20:01 Uhr Prozess in Frankfurt Liebe und ein "völlig sinnloser" Tod auf dem Zebrastreifen

Der Angeklagte vor Prozessbeginn im Landgericht Frankfurt am Main.

Im September 2015 stirbt eine Frau im hessischen Kriftel, als ein Autofahrer sie und ihren Mann überfährt.

Das Landgericht Frankfurt hat den Fahrer wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

September 2015 in der hessischen Gemeinde Kriftel: Ein Paar feiert mit Freunden auf einem Volksfest. Kurz vor Mitternacht verabschieden sie sich und warten an einem Zebrastreifen auf ein Taxi. Sie küssen sich. Dann werden sie von einem fahrenden Auto getroffen. Der Mann prallt zur Seite und wird leicht verletzt. Die Frau landet auf der Motorhaube, doch der Fahrer hält nicht an. Sie stürzt auf die Straße, gerät unter das Auto, wird überrollt und mitgeschleift. Der Fahrer fährt weiter. Erst als seine mitfahrenden Freunde rufen, er solle anhalten, tritt er auf die Bremse und wählt den Notruf. Ihm sei "jemand vors Auto gelaufen", soll er dabei gesagt haben. Die 41-jährige Frau stirbt.

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge hat das Landgericht Frankfurt den heute 27-jährigen Fahrer zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Laufe des Prozesses hatte der Mann Reue gezeigt, sprach vom "größten Fehler meines Lebens". Doch warum genau er die Frau umgefahren hat, dazu gab er keine Antwort. Er sei mit dem Navi beschäftigt gewesen und habe nichts mitbekommen.

Diese Version überzeugte die Richter offenbar nicht. Für sie ist klar, dass der Mann das Paar absichtlich überfahren hat. "Völlig sinnlos" habe er ein anderes Leben ausgelöscht, sagte der Vorsitzende Richter und attestierte ihm eine "gravierende Charakterschwäche". Er hätte um das Paar einfach herumfahren können, hupen oder sie ansprechen. Doch er habe seinen Willen durchsetzen wollen und sei auf die beiden zugefahren. Und das an einem Zebrastreifen, der ein besonderer Schutzbereich für Fußgänger sei.

Der 40-jährige Lebensgefährte der Frau hatte ausgesagt, das Auto des Angeklagten kaum bemerkt zu haben. Dann habe er die Stoßstange am Bein gespürt und kam erst wieder zu Bewusstsein, als er auf der Straße lag. "Ich habe dann geschrien: Wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau?" Zwei Freunde versuchten noch, ihn davon abzuhalten, zu ihr zu laufen. Doch er riss sich los und rannte zum Auto. "Da sah ich aus dem vorderen Radkasten Silkes Bein rausgucken." Nach der tragischen Nacht war der Mann in psychotherapeutischer Behandlung. Unter den Folgen des Unglücks leiden er und die Familie der Toten bis heute. "Vor einer Minute hatten wir noch geknutscht - und nun war sie tot."

Die Tat sei unfassbar und unerklärlich, sagte der Richter. Ursprünglich war der Fahrer sogar wegen Totschlags angeklagt gewesen. Das Gericht sah aber keinen Vorsatz. Positiv werteten die Richter, dass der Mann die Tat gestanden und Reue gezeigt hat. "Das Urteil kann Sie nicht wirklich trösten", sagt der Vorsitzende zu den Angehörigen des Opfers. Vielleicht sei es aber der Anfang, das Geschehene bewältigen zu können.