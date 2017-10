24. Oktober 2017, 16:38 Uhr Prozess in Frankfurt "Vor einer Minute hatten wir noch geknutscht - und nun war sie tot"

Der Angeklagte vor Prozessbeginn im Landgericht Frankfurt am Main









Feedback

Ein betrunkener Autofahrer soll in der Nähe von Frankfurt absichtlich ein sich küssendes Liebespaar an einem Zebrastreifen angefahren haben; die Frau wurde dabei tödlich verletzt.

Vor dem Landgericht Frankfurt hat jetzt der Prozess gegen den Autofahrer begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag, Körperverletzung und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Immer wieder ringt der Mann auf der Anklagebank um Worte. Seine Stimme dringt kaum durch den Gerichtssaal, als er vom "größten Fehler meines Lebens" spricht. Was ging in ihm vor, als er im September 2015 gegen Mitternacht an einem Zebrastreifen ein knutschendes Liebespaar umfuhr?

So erschüttert der schmächtige Mann auch nach mehr als zwei Jahren über den Tod einer 41 Jahre alten Frau wirkt - eine Antwort bleibt er schuldig. Er muss sich am Frankfurter Landgericht unter anderem wegen Totschlags verantworten. Der 27-Jährige soll sich laut Anklage über das Paar, das auf dem Zebrastreifen stand, geärgert haben.

"Wir wollten endlich Zeit für uns haben"

Er habe nicht gemerkt, dass sein Fahrzeug die Frau überrollte und mitschleifte, sagt einer seiner Verteidiger zu Verhandlungsbeginn. "Ich dachte, es sei alles in Ordnung", sagt der 27-Jährige. Wenig später, als er den Vorfall schildern soll, bricht er ab, seine Stimme versagt, die Verteidiger bitten um eine kurze Pause.

Doch auch wenn der Angeklagte anschließend etwas ruhiger wirkt - er fühlt sich nicht in der Lage, weiter auszusagen oder Fragen zu beantworten. Äußerlich gefasst wirkt dagegen der 40-jährige Freund der Toten, der mit leichten Verletzungen davon kam.

Die beiden hatten ein Volksfest besucht, mit Freunden der Handballmannschaft gefeiert, deren Team-Managerin seine Freundin war. Kurz vor Mitternacht verabschiedete sich das Paar. "Wir wollten endlich Zeit für uns haben", sagt der drahtig wirkende Mann mit dem dunkelblondem Kurzhaarschnitt.

An dem Zebrastreifen an einem Kreisel warteten sie auf ein Taxi und knutschten, schildert der 40-jährige Nebenkläger in seiner Zeugenaussage.

"Sie sagten, du solltest das besser nicht sehen."

Das Fahrzeug des 27-Jährigen habe er kaum wahrgenommen. Nur als der Fahrer erst hielt, dann anfuhr und wenig später unmittelbar neben dem Paar erneut zum Stehen kam, habe er eine Handbewegung gemacht, um zum Ausweichen aufzufordern. Was unmittelbar danach geschah - das kann auch der damals verletzte Zeuge nicht erklären. Er habe die Stoßstange am Bein gespürt und erinnere sich erst wieder an den Moment, an dem er auf der Straße lag. "Ich habe dann geschrien: "`Wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau?`", sagt er.

Auf das Auto habe er gar nicht weiter geachtet und in den umliegenden Büschen nach seiner Freundin gesucht. Dann habe er gedacht, sie sei vielleicht auf der Motorhaube des Fahrzeugs gelandet und dem Auto hinterhergelaufen. Zwei Freunde, die bereits das etwa 400 Meter entfernt stehende Fahrzeug sahen, versuchten den 40-Jährigen festzuhalten. "Sie sagten, du solltest das besser nicht sehen." Er habe sich aber losgerissen und sei zu dem Auto gelaufen. "Da sah ich aus dem vorderen Radkasten Silkes Bein rausgucken."

"Vor einer Minute hatten wir noch geknutscht - und nun war sie tot."

Hier droht auch der ruhig wirkende Mann die Fassung zu verlieren. "Vor einer Minute hatten wir noch geknutscht - und nun war sie tot." Unter den Folgen der tragischen Nacht, das macht die Befragung des Gerichts deutlich, leidet der 40 Jahre alte Angestellte bis heute. Er musste sich psychotherapeutischer Behandlung unterziehen, war drei Monate lang krankgeschrieben und sagt auch heute noch über seine Arbeitsfähigkeit: "Ich bin anwesend, aber nicht wirklich da." Die Vorladung zur Gerichtsverhandlung habe "alles wieder aufgewühlt". Auch die als Nebenkläger auftretende Familie der Toten leide bis heute massiv.

Ein 26-jähriger Zeuge und damaliger Freund des Angeklagten, der in jener Nacht mit im Auto saß, sagte ebenfalls vor Gericht aus. Etwa drei bis fünf Becher Apfelwein habe der Angeklagte auf dem Volksfest getrunken. Alles sei "vollkommen normal" gewesen, bis der 27-Jährige unmittelbar vor dem Liebespaar stand und losgefahren sei, "als ob nichts ist". Er sei in Panik geraten, als er die Frau auf der Motorhaube gesehen habe, sagte der Zeuge.

Der Angeklagte will sich nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt mit seinem Navi beschäftigt haben. Er habe auch gespürt, dass der Wagen über etwas hinweggerollt sei, sagt der Beifahrer. "Ich habe immer wieder gerufen: Halt an, bleib stehen!" Doch der Angeklagte sei immer weiter gefahren, bis er an der etwa 400 Meter entfernten Kreuzung doch noch gehalten habe.

Neben Totschlag wird dem Mann im Prozess auch Körperverletzung und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Mit einem Urteil wird noch im November gerechnet.