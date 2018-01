31. Januar 2018, 17:56 Uhr Promis "Was soll ich mit dem Geschenk machen?"









Feedback

Michelle Obama hat verraten, was ihr Melania Trump bei der Amtseinführung geschenkt hat. Und warum die Übergabe so kurios war.

Was ist passiert?

Zugegeben, die Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar 2017 hat größere Rätsel aufgetan, als die Frage, was wohl in der türkisen Geschenkbox ist, die Melania Trump ihrer Vorgängerin in die Hand gedrückt hatte. Zum Beispiel, ob der neue Präsident einfach nur eine Rechenschwäche hat, oder ein dreister Lügner ist, was die Teilnehmerzahl seiner Inauguration betrifft.

Doch abseits der Politik wurde eben auch viel über dieses Geschenk gesprochen. Nun hat Michelle Obama verraten, was drin war: "Es war ein schöner Bilderrahmen", sagte die Ex-First-Lady in der Sendung der US-Talkerin Ellen DeGeneres.

Warum interessiert uns das?

Weil über das Geschenk eben auch viel geredet wurde, weil die Übergabe so kurios war. Melania Trump überreichte es nämlich direkt zur Begrüßung vor dem Weißen Haus, nachdem sie aus dem Auto gestiegen war. Was für viele nach einem ganz normalen Verhalten klingt, wird unter den Staatslenkern dieser Welt aber gleich zu einem Fauxpas. Warum, das erklärt Michelle Obama ebenfalls im Interview: Bei solchen Veranstaltungen seien jeder Handgriff und jeder Schritt im Vorraus geplant. Aus dem Auto steigen, Hände schütteln und Fotos machen. Das plötzlich überreichte Geschenk war also sozusagen eine Störung des reibungslosen Ablaufs, wie ein Gegenstand, der während eines Theaterstücks plötzlich auf die Bühne fliegt. Was macht man in so einer Situation?

Auf einem Video der Begrüßung sieht man Michelle Obama mit dem Paket und ratlosem Blick. "Was soll ich mit dem Geschenk machen?", habe sie sich gefragt und fand schließlich Hilfe bei ihrem Mann. Barack Obama nahm das Paket und brachte es hinein, sagte sie.

Und jetzt?

Hat Michelle Obama einen schönen Bilderrahmen und wir wissen, dass nicht nur Donald Trump gerne mal gegen die Etikette verstößt.