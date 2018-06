Großbritannien ist in Aufruhr, der Traum der dortigen Yellow Press ist wahr geworden, denn: Sie ist schwanger! Aber halt, es handelt sich bei der Mutter in spe nicht um die kürzlich in die Windsor-Familie eingeheiratete Meghan Markle, sondern um die Schwester ihrer Schwägerin, Herzogin Kate.

Pippa Middleton, seit vergangenem Jahr mit Hedgefonds-Manager James Matthews verheiratet, hat ihre Schwangerschaft gerade öffentlichkeitswirksam in ihrer Fitness-Kolumne für eine Supermarktkette bekanntgegeben. Und auch gleich mit ein paar Sport-Tipps garniert: Sie spüre inzwischen mehr und mehr, wie sich ihr Körper verändere und sie zunehme. Ihr Mittel gegen diese vollkommen normale Entwicklung: regelmäßiges Training. Die "Royal Hotness", wie Pippa Middleton nach Kates Hochzeit genannt wurde, hat sich offenbar vorgenommen direkt nach der Schwangerschaft wieder in ihre Lieblingsjeans zu passen.