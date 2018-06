Eigentlich hatten Prinz Harry und Meghan von Anfang an darauf hingewiesen: Zur Hochzeit bitte keine Geschenke, lieber sollten die Gäste und Gratulanten spenden. Aber wie das so ist: Einige ignorierten die Bitte des Brautpaars. Dem britischen Independent zufolge erhielten die Royals sogar Geschenke im Wert von sieben Millionen Pfund - die sie nun zurückgeben mussten. Die königlichen Familienmitglieder dürfen keine Präsente behalten, die aus kommerziellen Gründen geschenkt wurden. Dann doch lieber ein immaterielles Geschenk, wie das aus ein Australien. Der Taronga Zoo in Sydney hat am Tag der royalen Hochzeit zwei Koalas nach Harry und Meghan benannt - und das obwohl sie noch nicht einmal geboren wurden.