29. Mai 2018, 12:33 Uhr Prominentes Paar Lilly und Boris Becker haben sich getrennt

Er sandte keine Videobotschaft in die Wüste, das ließ sich als Ehekrise deuten. Und die Klatschreporter hatten recht: Es ist aus - aber natürlich bleiben sie Freunde.

Was ist passiert?

Heutzutage ist nicht nur die Vermählung eines prominenten Paares (siehe die royale Hochzeit von Meghan und Harry) oder die Geburt eines prominenten Kindes (siehe das Schweinsteiger-Baby) ein Medienereignis. Auch die Trennung eines Paares will gut inszeniert sein. Das Vorbild in diesem Genre sind Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin. Sie trennten sich nicht einfach. "Conscious Uncoupling" nannten sie das Ende ihrer Beziehung, bewusste Entpartnerung.

Möglicherweise haben Lilly, 41, und Boris Becker, 50, sich die beiden zum Vorbild genommen. Jedenfalls haben sie jetzt offiziell ihre "einvernehmliche und freundschaftliche" Trennung bekannt gegeben - "exklusiv gegenüber der Bild-Zeitung", wie es auf deren Webseite heißt. Wie gesagt, auch die Trennung will inszeniert sein.

Warum interessiert uns das?

Weil Boris Becker eben Boris Becker ist. 2005 lernten sich der frühere Tennisprofi und das niederländische Model kennen. Vier Jahre später heirateten sie. "Am wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus", heißt es in der offiziellen Erklärung. Dem Paar falle die Trennung nach so langer Zeit "nicht leicht".

In der Klatschpresse wurde schon länger über eine Ehekrise spekuliert. So zum Beispiel im vergangenen Sommer. Da war Lilly Becker Kandidatin in der Pro7-Show "Global Gladiators", einer Mischung aus den drei Trash-TV-Formaten "Dschungelcamp", "Big Brother" und "Schlag den Raab". Acht Kandidaten müssen sich irgendwo in der Wüste zwischen Namibia und Sambia bewähren, dabei allerlei sinnbefreite Aufgaben lösen und sich permanent von Kameras beobachten lassen.

Und während Frau Becker zuerst über Liebesentzug klagte, weil sie vier Wochen lang von ihrem Mann getrennt sein musste, beschwerte sie sich in derselben Sendung über ihren Gatten. Sie habe einen "Riesenstreit" mit Boris, er behandle sie schlecht. Der Hintergrund: Alle Kandidaten erhielten in der Sendung eine Videobotschaft von den Liebsten zu Hause. Nur Lilly Becker nicht.

Woran lag es?

Tatsächlich lassen sich gleich mehrere Punkte zusammentragen, die die Beziehung stark belastet haben. Gerüchten zufolge wollte Lilly Becker, anders als ihr Mann, noch ein weiteres Kind. Boris Becker kämpft derweil vor Gericht um seine Finanzen. Anfangs unterstützte ihn seine Frau, doch Lilly Becker gilt als dem Luxus sehr zugeneigt und verzichtet angeblich nur ungern auf Annehmlichkeiten.

Am Anfang ihrer Liaison waren Lilly (damals noch Kerssenberg) und Boris Becker schon einmal getrennt. Kurz nach der Trennung verlobte sich Boris Becker im Jahr 2008 mit dem Model Alessandra Meyer-Wölden. Nachdem es nicht zur Hochzeit kam, wurden Becker und Kerssenberg wieder ein Paar. Den Heiratsantrag machte Becker vor aller Öffentlichkeit - in einer "Wetten dass..?"-Sendung. Nicht nur die Sendung wurde eingestellt, auch die Ehe hat so viel Öffentlichkeit offenbar nicht überlebt. Freunde bleiben sie trotzdem. So eine perfekte Trennung soll doch niemandem wehtun.