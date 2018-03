27. März 2018, 08:31 Uhr Prominente Beziehungsgerüchte Klum küsst Kaulitz

Bislang behaupteten das Model und der Gitarrist, ihre Beziehung sei rein geschäftlich. Doch jetzt sind neue Fotos aufgetaucht.

Was ist passiert?

Heidi Klum, 44, hat einen Mann geküsst. Es geschah am Rande der Dreharbeiten für die US-Show "America's got talent", einer Casting-Sendung, in der Menschen gesucht werden, die besonders gut singen, tanzen, zaubern, bauchreden oder auch Hunde dressieren können. Dokumentiert wurde der Kuss von Papparazzi, deren Fotos die Bild-Zeitung abdruckte.

Wer ist dieser Mann?

Es handelt sich um Tom Kaulitz, 28, Gitarrist der Band Tokio Hotel. Tokio Hotel, die Älteren werden sich erinnern, lösten Mitte der Nullerjahre mit ihrem Hit Durch den Monsun einen nationalen und internationalen Hype aus. Teeniemädchen kreischten auf ihren Konzerten fast so laut wie einst bei den Beatles. Dann passierte, was oft mit Musikern passiert, die sehr schnell sehr bekannt werden: Die Presse wurde schlechter, die Häme lauter. Irgendwann wurde es Tom Kaulitz und seinem Bruder Bill, die den Kern der Band bildeten, zu viel. Die beiden zogen sich nach Los Angeles zurück. Dort hat auch Heidi Klum seit Jahren ihren Hauptwohnsitz.

Sind die beiden zusammen?

Es scheint so. Denn neben dem Kuss-Foto vom Set existieren auch weitere Bilder, die Klum und den Mann eng umschlungen in der Öffentlichkeit zeigen. Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden gemeinsam in einem Restaurant in Los Angeles gesehen. Seitdem gab es in der Klatschpresse Gerüchte über eine Beziehung.

Was sagen Klum und Kaulitz zu den Gerüchten?

Klum hatte sich Ende vergangenen Jahres nach knapp drei Jahren endgültig von ihrem Freund Vito Schnabel, 31, getrennt. Noch Ende Februar sagte sie zu US-Talkmasterin Ellen DeGeneres: "Ich bin total Single und bereit, wieder mitzumischen". Eine Trennung hat auch Tom Kaulitz hinter sich. Er ließ sich im September 2016 von seiner Ehefrau Ria Sommerfeld scheiden. Dass der Gitarrist überhaupt vereiratet war, war in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Gehalten hatte die Ehe offenbar nur ein halbes Jahr.

Bisher hatten Klum und Kaulitz dementiert, ein Paar zu sein. Zuletzt wurde Tom Kaulitz zusammen mit seinem Bruder Bill Kaulitz bei Heidi Klum zu Hause gesehen. Danach hieß es, dass das Treffen rein geschäftlich gewesen sei. Die Brüder sollen von Klum für ihre Show "Germany's next Topmodel" engagiert worden sein. Allerdings findet sich ja ein Großteil der Paare auf der Arbeit.

Was ist die Vorgeschichte?

Kennengelernt haben sich der Gitarrist und das Model offenbar über Klums "Germany's next Topmodel"-Kollegen Michael Michalsky. Der lud zu seinem 51. Geburtstag sowohl Klum ein, als auch die beiden Kaulitz-Zwillinge. Seitdem wurde das vermeintliche Paar immer wieder zusammen gesehen, wie etwa, als Klum nach einer After-Show-Party in das Auto des früheren Tennie-Idoles stieg.