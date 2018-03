26. März 2018, 18:27 Uhr Prominente Beziehungsgerüchte Klum knutscht Kaulitz

Bislang behaupteten das Model und der Gitarrist, ihre Beziehung sei rein geschäftlich. Doch jetzt sind neue, pikante Fotos aufgetaucht.

Was ist passiert?

Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden gemeinsam in einem Restaurant in Los Angeles gesehen. Seitdem brodelt die Gerüchteküche und viele fragen sich: Läuft da was zwischen Model Heidi Klum (44) und dem Gitarristen Tom Kaulitz (28)? Dass die beiden mehr als nur Geschäftspartner zu sein scheinen, das zeigen nun neue, pikante Fotos. Auf denen sieht man die beiden knuschend am Rande der Dreharbeiten zur US-Show "America's Got Talent", bei der Heidi Klum in der Jury sitzt.

Warum ist das überraschend?

Eigentlich ist die vierfache Mutter Heidi Klum Single. Zumindest behauptete sie das noch Ende Februar gegenüber der US-Talkmasterin Ellen DeGeneres. "Ich bin total Single und bereit, wieder mitzumischen", sagte sie dort. Ende letzten Jahres hatte sie sich nach knapp drei Jahren endgültig von ihrem Freund Vito Schnabel (31) getrennt.

Eine Trennung hat auch Tom Kaulitz hinter sich. Er ließ sich im September 2016 von seiner Ehefrau Ria Sommerfeld scheiden. Dass der Gitarrist der Band Tokio Hotel überhaupt vereiratet war, war in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Gehalten hatte die Ehe offenbar nur ein halbes Jahr.

Obwohl Klum und Kaulitz also Single sind, sind die neuen Fotos überraschend. Denn eigentlich hatten die beiden bislang dementiert, ein Paar zu sein. Zuletzt wurde Tom Kaulitz zusammen mit seinem Bruder Bill Kaulitz bei Heidi Klum zu Hause gesehen. Danach hieß es, dass das Treffen rein geschäftlich gewesen sei. Die Brüder sollen von Klum für ihre Show "Germany's next Topmodel" engagiert worden sein. Allerdings finden sich ja viele Paare bei der Arbeit. So überraschend wäre das also auch wieder nicht.

Was ist die Vorgeschichte?

Kennengelernt haben sich der Gitarrist und das Model offenbar über Heidi Klums "Germany's next Topmodel"-Kollegen Michael Michalsky. Der lud zu seinem 51. Geburtstag sowohl Klum ein, als auch die beiden Kaulitz-Zwillinge. Seitdem wurde das vermeintliche Paar immer wieder zusammen gesehen, wie etwa als Klum nach einer After-Show-Party in das Auto des früheren Tennie-Idoles stieg.

Wie geht es jetzt weiter?

Sieht man sich die Fotos der beiden an, ist die Sache eigentlich klar: Klum und Kaulitz sind ein Paar. Doch so einfach ist das in Hollywood nicht. Möglicherweise könnte das Ganze auch eine inszenierte PR-Masche sein, um die beiden Stars ins Gespräch zu bringen. Ob und wie es mit Klum und Kaulitz weitergeht, wird sich also erst in den kommenden Wochen zeigen.