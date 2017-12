4. Dezember 2017, 12:47 Uhr Erfurt Verdächtiges DHL-Paket in Thüringer Staatskanzlei eingegangen









In der Thüringer Staatskanzlei ist ein Paket mit möglicherweise explosivem Inhalt eingegangen.

Ob der Inhalt tatsächlich gefährlich ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben.

Noch ist unklar, ob es Parallelen zu dem Fund einer Paketbombe in Potsdam und einer möglichen Erpressung des Paketdiensts DHL gibt.

Ein DHL-Paket mit möglicherweise explosivem Inhalt ist in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt eingegangen. Mitarbeiter seien auf das Paket aufmerksam geworden, es sei von der Polizei sichergestellt worden, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Nach einer ersten Vorprüfung habe die Polizei von einer möglichen Wurfgranate gesprochen. Ob sie scharf sei, müssten die weiteren Untersuchungen ergeben, sagte Ramelow. Er sprach von einem ernstzunehmenden Vorfall. Eine Parallele zu der am Freitag gefundenen Paketbombe in Potsdam wollte der Regierungschef nicht ziehen. "Das ist pure Spekulation", sagte er.

Das Paket wurde bereits am Freitagnachmittag zugestellt und stand während des Wochenendes im Regal. Wegen des Vorfalls in Potsdam war das Paket "umsichtigen Mitarbeitern" verdächtig vorgekommen, als sie die Post nun sichteten, sagte der Regierungssprecher Günter Kolodziej.

Auch die in Potsdam entdeckte Paketbombe beunruhigt die Polizei nach wie vor. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass eine Erpressung dahintersteckt. Sie richtet sich gegen den Paketlieferdienst DHL, von dem die Täter eine Millionensumme fordern. Bei der Suche nach dem Absender haben die Ermittler noch keine konkrete Spur, obwohl bereits zwei Dutzend Hinweise eingegangen sind.

Die Polizei warnt daher eindringlich davor, in der Vorweihnachtszeit Pakete mit unbekanntem Absender anzunehmen. "Wenn Leuten etwas seltsam vorkommt, sollte unbedingt die Polizei gerufen werden", so ein Sprecher. Dies gelte etwa, wenn der Absender nicht eindeutig zugeordnet werden könne oder ganz und gar fehle.

Sprengstoffexperten hatten am Freitag ein Paket unschädlich gemacht, das in einer Apotheke mitten in der Potsdamer Innenstadt abgegeben worden war. Es enthielt eine Blechbüchse mit Nägeln, Batterien sowie Drähte und einen Böller. Das Paket hätte explodieren und Menschen schwer verletzen können, sagt die Polizei.

Zunächst prüfte die Polizei auch einen Terrorverdacht, weil sich in unmittelbarer Nähe der Apotheke ein Weihnachtsmarkt befindet. Das schließen die Ermittler inzwischen aus. Sie gehen von einem Einzeltäter, möglicherweise auch von einer Gruppe aus, die regional agiert. Das Paket, das für die Apotheke bestimmt war, sei in Potsdam aufgegeben worden, sagte der Sprecher der Polizei Brandenburg, Torsten Herbst, im ZDF-"Morgenmagazin". In einem ähnlichen Fall sei zuvor ein Paket in Berlin aufgegeben und ebenfalls in Brandenburg zugestellt worden.

Die Polizei habe die Zahl der Ermittler verdoppelt, auch ein Hinweistelefon sei geschaltet worden. Obwohl viele Anrufer sich gemeldet hätten, gebe es bisher noch keine entscheidende Spur. Bei dem verdächtigen Paket habe man aber zahlreiche verwertbare Spuren sicherstellen können, wie zum Beispiel Farbpartikel, sagte der Sprecher.