29. Dezember 2017, 12:11 Uhr Plötzensee Berliner JVA vermisst weiteren Häftling

Die Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin.









Feedback

Am Donnerstag brechen vier Häftlinge mit Winkelschleifer und Hammer aus der Haftanstalt aus. Beim Durchzählen am Abend stellen die Beamten fest: Ein weiterer Häftling fehlt.

Der JVA Berlin-Plötzensee, aus der am Donnerstag vier Hälftlinge ausbrachen, fehlt ein weiterer Häftling. Der 30-Jährige habe sich am Donnerstagabend nicht aus dem offenen Vollzug zurückgemeldet, sagte ein Sprecher der Berliner Justizverwaltung. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fall aber nichts mit dem Gefängnisausbruch am Donnerstagmorgen zu tun.

Demnach verbüßte der Mann eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe wegen des Erschleichens von Leistungen und Ordnungswidrigkeiten. Solche Strafen werden verhängt, wenn der Betreffende Forderungen wie Bußgelder nicht begleichen kann.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass vier Häftlinge einen Betonpfeiler in der Gefängnismauer mit Hammer und Winkelschleifer zerstört hatten und so aus der JVA entkommen konnten. Sie sind zwischen 27 und 38 Jahren alt und waren unter anderem wegen Diebstahls und schwerer Körperverletzung inhaftiert.