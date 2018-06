8. Juni 2018, 10:54 Uhr Schwangerschaft von Pippa Middleton "Ich merke, wie mein Körper sich verändert"

Berühmt wurde sie bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate. Jetzt ist der Traum der britischen Yellow Press wahr geworden: Pippa Middleton ist schwanger.

Von Xaver Bitz

Was ist passiert?

Großbritannien ist in Aufruhr, denn: Sie ist schwanger! Aber halt, es handelt sich bei der Mutter in spe nicht um die kürzlich in die Windsor-Familie eingeheiratete Meghan Markle, sondern um die Schwester ihre Schwägerin Kate: Pippa Middleton hat ihre Schwangerschaft gerade öffentlichkeitswirksam in ihrer Fitness-Kolumne für eine Supermarktkette bekanntgegeben. Und auch gleich mit ein paar Sport-Tipps garniert.

Sie spüre inzwischen mehr und mehr, wie sich ihr Körper verändere und sie zunehme. Ihr Mittel dagegen sei natürlich: regelmäßiges Training. Das ehrgeizige Ziel der "Royal Hotness", wie Pippa Middleton nach der Hochzeit Kates genannt wurde: Auch nach der Schwangerschaft sollen ihre Lieblingsjeans noch passen.

Warum interessiert uns das?

Gute Frage! Hauptsächlich interessiert es nämlich die britische Yellow Press. Jahrelang war Pippa Middleton vor allem für ihren Auftritt in einem sehr körperbetonten Kleid bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate mit Prinz William bekannt. Im vergangenen Jahr hat sie dann selbst geheiratet. Und zwar den Hedgefonds-Manager James Matthews. Seitdem hat sich das Interesse der englischen Boulevardpresse auf ihren Bauch verlagert: Jeder ihrer Auftritte wurde argwöhnisch auf Anzeichen einer Schwangerschaft beobachtet, jedes Gramm mehr oder weniger war eine Meldung wert.

Nun ist es also offiziell und Fans des britischen Königshauses sowie dessen erweiterter Verwandtschaft können aufatmen. Die Schwangerschaft scheint gut zu verlaufen: Anders als ihre Schwester Kate habe sie keine Probleme mit morgendlicher Übelkeit. "Ich hatte Glück, die ersten zwölf Wochen ohne Morgenübelkeit hinter mich zu bringen. Deshalb konnte ich einfach wie normal weitermachen", lässt Pippa Middleton wissen.

Und jetzt?

Gehen die Gerüchte natürlich trotzdem weiter. Schließlich sind ja noch die Fragen des Geschlechtes, des Namens und des Verhältnisses zur royalen Verwandtschaft zu klären. Und sollte Pippas Bauch zu schnell wachsen, es könnten doch auch Zwillinge sein! Und wann wird Meghan Markle eigentlich endlich schwanger?