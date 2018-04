2. April 2018, 08:33 Uhr Ostern Der Osterhase - eine deutsche Erfindung

Rechte Politiker stilisieren das österliche Langohr zum Kulturgut des christlichen Abendlandes - und legen sich damit selbst ein Ei.

Von Oliver Das Gupta

Die ganze Causa ist inzwischen politisch, doch man hat seine liebe Mühe, ernst zu bleiben. Bevor wir auf die Geschichte des Osterhasen kommen, sei deshalb die aktuelle Aufregung erwähnt: Pünktlich zum nachrichtenarmen Feiertagswochenende initiiert die politische Rechte einen Tanz ums goldene Langohr. Es geht um Osterhasen, genauer: um Schokoladenhasen, die zur Osterzeit gekauft, verschenkt und manchmal zu spät vertilgt werden. Im Handel firmiert eine Schweizer Sorte unter der Bezeichnung "Traditionshase", worüber sich AfD-Leute und deren Anhang empören.

Die rechten Aufpasser äußern einen schlimmen Verdacht: Die "Osterhasen" müssten nun "Traditionshasen" heißen, weil man sich nach der nicht-christlichen und nicht bio-deutschen Kundschaft richtet. Es sei eine "Unterwerfung" (O-Ton AfD-Chef Jörg Meuthen) unter die politische Korrektheit. Mutmaßlich steht für die Rechten wohl das Christentum vor der Abschaffung, Adieu Abendland (hier mehr dazu). Selbst im fernen Österreich versucht man bei der AfD-Partnerpartei FPÖ die Sache auszuschlachten: "Am Sonntag kommt der Osterhase und nicht der Traditionshase", postete der FPÖ-Bundesrat Michael Raml samt eigenem Konterfei und Hasen.

Lassen wir mal beiseite, dass Raml und Konsorten mit Blick auf Ostern die Auferstehung Jesu Christi vergessen. Vertiefen wir nicht weiter, dass die kritisierten Süßwaren schon seit 1992 unter der Bezeichnung "Traditionshasen" firmieren. Führen wir nicht weiter aus, dass im AfD-Werbemittelshop vor einem Jahr noch "AfD-Schokohasen" ohne den Zusatz "Oster-" angepriesen wurden.

Schauen wir uns einfach mal an, ob der Osterhase wirklich zum christlich-abendländischen Kulturgut taugt, das verteidigt werden muss.

Gesichert ist, dass die Vorstellung vom eierversteckenden Osterhasen gar nicht so alt ist - und dass er eine deutsche Erfindung ist. Vor etwas mehr als 300 Jahren wird der Brauch in der Pfalz, am Oberrhein und im Elsass bekannt. Erstmals schreibt 1678 der Heidelberger Mediziner Georg Franck von Frankenau vom Osterhasen - also drei Jahrzehnte nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und 16 Jahre bevor der Koran erstmals an einem deutschsprachigen Ort - in Hamburg - gedruckt wurde.

Der Weg des Hasen zum Osterfest ist diffus. Die Gebrüder Grimm stellten im 19. Jahrhundert die These auf, dass es eine germanische Frühlingsgöttin gegeben habe, die den Märchensammlern zufolge Ostara hieß. Sie soll Namensgeberin für Ostern sein. Das heilige Tier an Ostaras Seite sei der Osterhase gewesen, so steht es in Meyers Großem Konversations-Lexikon von 1908. Das klingt sehr teutonisch, ist aber Mumpitz. Zumindest glaubt kaum ein ernstzunehmender Wissenschaftler diese Vorgeschichte. Die alten Germanen hatten demnach keine Ostara und folglich auch keinen heiligen Osterhasen.

Der Grimm'schen Behauptung widerspricht auch die große Auswahl anderer Eierbringer, von denen Kindern in Mitteleuropa teilweise bis heute erzählt wird: in Westfalen ist es der Fuchs, in Tschechien der Hahn, in Thüringen der Storch, in der Schweiz der Kuckuck, in der Grenzregion zu den Niederlanden der Ostervogel, in manchen Regionen sind es das Osterlamm, das Christkind oder der Nikolaus.

Fast zeitgleich zum christlichen Ostern findet Pessach statt, das Fest, mit dem die Juden jedes Jahr die Befreiung aus der Sklaverei des Pharaos feiern. Der Osterhase hat keine Verbindung zum Judentum, Hasen gelten nach den Speisegesetzen auch nicht als koscher. Christliche Fährten zum Osterhasen gibt es, aber sie klingen ganz und gar nicht abendländisch. So soll der Hase in der byzantinischen Tiersymbolik für Christus gestanden haben - demnach wäre der Osterhase am Bosporus erfunden worden.

Im Frühchristentum wurde in der Bibel vermeintlich der Hase als Synonym für den hilfebedürftigen Menschen identifiziert. Blöd nur, dass dem Kirchenvater Hieronymus damals ein Übersetzungsfehler unterlaufen war: In den Psalmen ist nicht die Rede vom Hasen, sondern vom Klippschiefer, einem meerschweinchenartigen Dachsgetier, das dort haust, wo heute vor allem Muslime leben: im Heiligen Land, in Arabien und in Afrika südlich der Sahelzone. In der Encyclopædia Britannica ist vermerkt, dass der Glaube an den Osterhasen vor allem in protestantisch geprägten Gegenden entstanden ist - als Kontrastprogramm zu den katholischen Osterriten.

Seit der Wende zum 20. Jahrhundert fertigen Chocolatiers Schokoladenhasen

Breitenpopulär wurde die Vorstellung vom Osterhasen erst Ende des 19. Jahrhunderts. Im deutschen Kaiserreich fabrizierten die Zuckerbäcker zu Ostern süße Hasen, in Kinderbüchern tauchte der Osterhase auf, während des Ersten Weltkriegs diente der Hase sogar als patriotisches Postkartenmotiv. Deutsche Auswanderer trugen die Mär vom Osterhasen und seinen versteckten Eiern hinaus in die weite Welt.

Aber zurück zur Kontroverse um den schokoladigen "Traditionshasen", der laut AfD wegen der "Unterwerfung" des Abendlandes seinen österlichen Beinamen verloren hat. Seit der Wende zum 20. Jahrhundert fertigen Chocolatiers auch Schokoladenhasen. Heute ist das Angebot nur mehr schwer überschaubar. Allein schon zur besseren Unterscheidung tragen die einzelnen Modelle Namen, etwa "Traditionshase".

Apropos Tradition: Die Zürcher Confiserie Honold fertigt seit etwa hundert Jahren Schokoladenhasen. Im Angebot ist derzeit unter anderem der chilihaltige "Hot-Bunny", der gescheckte "Pfoten-Hasen" oder der "Nostalgie-Hase mit Körbli". Keiner dieser Hasen trägt den Zusatz "Oster-". Ob die deutsche AfD, die sich so gerne die Schweiz als Vorbild nimmt, sich schon bei Honold mit einer Protestnote gemeldet hat, war bislang nicht zu erfahren. Vielleicht dämmert es den Rechten inzwischen, dass sie sich mit ihrem Osterhasen-Alarmismus selbst ein Ei gelegt haben.