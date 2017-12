26. Dezember 2017, 18:36 Uhr Österreich Der Berg rutscht









Feedback

Ein gewaltiger Felssturz hat in Tirol ein Tal praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Etwa 150 Menschen können ihre Weiler auf dem Landweg nicht mehr verlassen.

Ein gewaltiger Felssturz hat an Heiligabend in Tirol ein Tal praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Circa 150 Menschen saßen fest, wie die österreichischen Behörden am Dienstag berichteten, auf der Zufahrtsstraße türmte sich das Geröll bis zu 50 Meter hoch. Weil der Berg in der Gemeinde Vals knapp 40 Kilometer südlich von Innsbruck weiter im Rutschen war, wurde die Gefahrenzone über die Feiertage über mehrere Weiler ausgeweitet.

Die Stimmung unter den Eingeschlossenen war aber gelassen, wie Vals' Bürgermeister Klaus Ungerank sagte. Wegen Weihnachten hätten sich die Menschen vorher mit Nahrungsmitteln eingedeckt, Versorgungsengpässe gebe es nicht: "Das ist aktuell noch nicht unbedingt das große Problem." Bei Bedarf war eine Versorgung oder Rettung per Hubschrauber möglich. Am Mittwoch sollte eine Notstraße auf der anderen Talseite fertiggestellt sein. Bagger waren an den Feiertagen im Großeinsatz, um einen Feldweg herzurichten. An Heiligabend waren kurz vor 18 Uhr Zehntausende Tonnen Gestein, Geröll und Schutt ins Tal gedonnert. "Es hat sich angehört wie ein Erdbeben", sagte Gemeindesekretär Josef Gatt. "Das ganze Haus hat gezittert. Wir sind auf den Balkon gegangen, da gab es eine riesige Staubwolke - es war unheimlich." Wenige Minuten vor dem Abgang waren Familien mit Kindern auf dem Weg zum Gottesdienst über die Straße gefahren. Sie wurde auf einer Länge von 150 Metern verschüttet. Einige Häuser in der Nähe wurden vorsichtshalber geräumt. Der Hang war als gefährlich bekannt, wie der zuständige Geologe Gunther Heißel berichtete. Dennoch kam der Felssturz unerwartet. "Niemand hat die Situation für so extrem gehalten", sagte er der Nachrichtenagentur APA. "Es hat sich gezeigt, dass dort noch Fels abzubrechen droht. Die Gefahr ist bei Weitem noch nicht gebannt."