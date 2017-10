9. Oktober 2017, 22:41 Uhr Öffentliche Fahndung Missbrauchtes Mädchen - Tatverdächtiger gefasst









Feedback

Ein Mann, der wegen schweren sexuellen Missbrauchs gesucht wird, ist vom Bundeskriminalamt identifiziert worden.

Der Tatverdächtige soll ein vier bis fünf Jahre altes Mädchen von Oktober 2016 bis Juli 2017 sexuell missbraucht haben.

Ermittler fahndeten öffentlich mit Opfer-Fotos nach dem Täter, weil alle anderen Maßnahmen nicht erfolgreich waren.

Die Fahndung nach einem Mann, der wegen schweren sexuellen Missbrauchs gesucht worden war, ist erfolgreich beendet worden. "Dank Ihrer Hilfe konnten Opfer und Täter identifiziert werden", teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Montagabend mit.

#Fahndung ist erfolgreich BEENDET (Verdacht des schweren Missbrauch eines Kindes) #BKA sagt DANKE. Bitte Bilder wegen Opferschutz löschen. pic.twitter.com/ARAhNXgmNd — Bundeskriminalamt (@bka) 9. Oktober 2017

Erst wenige Stunden zuvor hatten sich die Ermittler in einer ungewöhnlichen Aktion an die Öffentlichkeit gewandt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das BKA hatten gemeinsam nach einem unbekannten Tatverdächtigen und dessen minderjährigem Opfer gefahndet. Weil alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Identifizierung des äußerst vorsichtig agierenden Täters geführt hatten, wurden Fotos des Opfers veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der Tatverdächtige soll ein etwa vier bis fünf Jahre altes Mädchen mehrfach schwer sexuell missbraucht und Aufnahmen davon verbreitet haben. Die Bild- und Videoaufnahmen wurden erstmalig im Juli 2017 auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 in Deutschland stattgefunden haben. Vom Tatverdächtigen selbst gab es keine Bild- oder Videoaufnahmen.

Weil die Ermittler Anhaltspunkte dafür hatten, dass das Mädchen weiterhin missbraucht wird und keine weiteren Ermittlungsmöglichkeiten bestanden, hatte das Amtsgericht Gießen die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Opfers angeordnet.