13. März 2017, 15:46 Uhr NRW Teenager gesteht Tötung von 15-Jähriger in Düsseldorf

Auf dem Gelände dieser ehemaligen Papierfabrik in Düsseldorf wurde das Mädchen umgebracht.









Passanten fanden die Leiche des Mädchens auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik in Düsseldorf. Der 16-Jährige sei schizophren und somit schuldunfähig, sagt der Staatsanwalt.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat gestanden, eine 15-Jährige in Düsseldorf getötet zu haben. Der Teenager sei schizophren und somit schuldunfähig, sagte Staatsanwalt Matthias Ridder bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.

Ein Passant hatte die Leiche des Mädchens am Sonntagnachmittag auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik am Düsseldorfer Hafen entdeckt, als er dort fotografieren wollte. Der 16-Jährige war unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, nachdem er am Tatort aufgetaucht war, als die Polizei Spuren sicherte. Er habe nach dem Mädchen gefragt und gestanden, die 15-Jährige getötet zu haben.

Die Ermittler vermuten die Beziehung der beiden als Tathintergrund. Die beiden Schüler seien seit einiger Zeit lose miteinander liiert gewesen, teilten die Ermittler mit. Den Samstag hätten die beiden zusammen in Neuss verbracht und seien dann am Abend auf das verlassene Fabrikgelände gekommen. Dort sei es vermutlich zu einem kurzen Streit gekommen.

In der Vernehmung hat der 16-Jährige den Ermittlern zufolge seine Tat "konkret und detailliert" beschrieben. Auf die Begleitung eines Anwalts hätten er und seine Eltern ausdrücklich verzichtet. Wegen seiner psychischen Erkrankung sei der 16-Jährige schon einmal in Behandlung gewesen. Alkohol oder Drogen hätten bei der Tat keine Rolle gespielt.

Das Gelände der ehemaligen Papierfabrik gehört zum Düsseldorfer Hafen. Der Stadtteil der Landeshauptstadt ist mit seinen vielen Restaurants und wachsender Bürozahl sehr beliebt. Traditionell sind hier Gewerbe- und Logistikbetriebe angesiedelt.