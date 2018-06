22. Juni 2018, 18:57 Uhr NRW Schlägerei bei Schulausflug

Hintergrund war laut Feuerwehr ein nichtiger Anlass beim Holzsammeln.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Schülern in einer Jugendherberge in Lennestadt (Kreis Olpe) sind vier Kinder leicht verletzt worden. Wegen der anfangs unklaren Einsatzlage war auch eine Rettungshubschrauber angefordert worden. Zwei Kinder befanden sich am Freitag noch im Krankenhaus. Schulklassen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands waren am Donnerstagabend in einen Streit mit Schlägerei geraten, wie die Feuerwehr Lennestadt am Freitag mitteilte. Die Auseinandersetzung habe sich beim gemeinsamen Holzsammeln aus nichtigem Anlass ergeben. Daraufhin riefen die Lehrer die Polizei. Das Alter der Schüler beträgt zwölf bis 14 Jahre.