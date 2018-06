11. Juni 2018, 19:00 Uhr NRW Frau in Viersen erstochen

Die junge Frau wurde in einem Park mit einem Messer angegriffen. Wenig später starb sie im Krankenhaus.

Eine Jugendliche ist im nordrhein-westfälischen Viersen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Polizeiangaben zufolge wurde die 15-Jährige am Montagmittag im Stadtpark Casinogarten von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Ihren schweren Verletzungen erlag sie wenig später im Krankenhaus. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und suchte mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Im Zuge der Fahndung entzog sich ein 25-Jähriger einer Polizeikontrolle und flüchtete. Am Abend stellte er sich auf der Polizeiwache in Viersen. "Er ist polizeilich bekannt und seine mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft", hieß es dazu in einer Mitteilung der Polizei.