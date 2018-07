2. Juli 2018, 12:24 Uhr Nordrhein-Westfalen Unbekannte schießen auf Regionalbahn und Bus

Noch ist nicht klar, ob die beiden Vorfälle in Köln und Wuppertal zusammenhängen. Eine Frau, die in dem Bus saß, erlitt einen Schock.

Unbekannte haben in Nordrhein-Westfalen auf einen Bus und eine Regionalbahn geschossen. Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Köln, der zweite am Montagmorgen in Wuppertal. Noch ist nicht klar, ob beide Taten miteinander zusammenhängen.

In Köln gab ein Mann aus einer Luftdruckpistole zwei Schüsse auf eine vorbeifahrende Regionalbahn ab und beschädigte zwei Fenster. Reisende erschreckten sich laut Bundespolizei durch den lauten Knall, verletzt wurde aber niemand. Wie das Nachrichtenportal Der Westen schreibt, soll der Schütze gemeinsam mit drei anderen Personen gegen 16.15 Uhr in der Nähe des Mediaparks nordwestlich der Innenstadt an der Bahnstrecke gestanden haben. Eine dieser Personen soll eine Frau gewesen sein.

In Wuppertal erlitt am Montagmorgen eine 50-Jährige Frau einen leichten Schock, als auf einen Linienbus geschossen wurde. Nach Polizeiangaben gab es einen Knall, woraufhin eine Seitenscheibe zersplitterte.

Trotz sofortiger Fahndung unter anderem mit einem Hubschrauber konnte kein Tatverdächtiger gestellt werden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßen- beziehungsweise Bahnverkehr.