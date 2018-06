12. Juni 2018, 15:06 Uhr Nordrhein-Westfalen Getötetes Mädchen in Viersen - 17-Jähriger stellt sich der Polizei

Der Jugendliche war in Begleitung einer Anwältin auf einer Polizeiwache erschienen. Die Polizei scheint sich sicher, dass es sich um den mutmaßlichen Täter handelt.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in Viersen am Niederrhein hat die Polizei in Mönchengladbach einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche habe sich auf einer Wache in Begleitung seiner Rechtsanwältin gestellt, teilte die Polizei mit. Bereits jetzt scheinen die Ermittler sicher, damit den mutmaßlichen Täter gefasst zu haben.

Genau wie das Opfer soll der Jugendliche in Viersen wohnen. Der 17-Jährige und das Opfer hätten sich gekannt. Ob sie auch befreundet waren, ist bislang aber noch unklar. Dies sei Bestandteil der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. "Jetzt wird abgeklärt, ob er etwas sagen will", sagte sie.

Zuvor war ein 25-Jähriger auf freien Fuß gesetzt worden, der zunächst als Verdächtiger in dem Fall gegolten hatte. Der Verdacht konnte aber nicht erhärtet werden, so die Polizei.

Das 15-jährige Opfer war mitten am Tag in einem Park in der 75 000 Einwoher Stadt Viersen niedergestochen worden. Die alarmierten Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb.