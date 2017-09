5. September 2017, 09:39 Uhr Nordrhein-Westfalen Axt-Angreifer von Düsseldorf steht vor Gericht









Feedback

Anzeige

Vor dem Düsseldorfer Landgericht muss sich ein Amokläufer verantworten, der im März mit einer Axt im Hauptbahnhof um sich geschlagen hatte.

Damals war die Polizei zunächst von einem Terroranschlag ausgegangen.

Die Staatsanwaltschaft möchte den 37-Jährigen dauerhaft in einer geschlossenen Psychiatrie unterbringen. Er soll zur Tatzeit an Schizophrenie erkrankt und schuldunfähig sein.

Was sich am 9. März gegen 20.50 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof zuträgt, lässt sofort an einen Terroranschlag denken, schließlich hat sich ein ähnliches Szenario in einem Regionalzug bei Würzburg nur ein Dreivierteljahr vorher abgespielt: Ein Mann steigt aus einer S-Bahn und schlägt mit einer Axt wahllos auf Fährgäste am Bahnsteig ein.

Die Tat kann die Polizei anhand der Aufnahmen von Überwachungskameras gut rekonstruieren. Vier Opfer erleiden lebensgefährliche Kopfverletzungen, fünf weitere Personen werden leicht verletzt. Der Täter flüchtet zunächst in die Haupthalle des Bahnhofes, dann wieder zurück auf ein anderes Gleis, rennt über die Schienen und springt von einer Eisenbahnbrücke mehrere Meter tief auf eine Straße, wobei er sich selbst schwere Verletzungen zuzieht.

Schnell wird klar: Der Mann ist kein Terrorist, sondern ein Einzeltäter, der sich in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden hat, wie es die Polizei damals ausdrückte. An diesem Dienstag beginnt vor dem Landgericht in Düsseldorf der Prozess gegen den 37-Jährigen.

Angesetzt sind neun Verhandlungstage. Es handelt sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Obwohl die Staatsanwaltschaft dem mutmaßlichen Täter mehrfachen versuchten Totschlag vorwirft, ist es nicht ihr Ziel, eine Gefängnisstrafe zu erwirken. Verhandelt wird darüber, ob der 37-Jährige dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden soll. Er leidet offenbar an einer paranoiden Schizophrenie und war nach Meinung der Ermittler zum Tatzeitpunkt schuldunfähig. Entsprechende Atteste stellte die Polizei in der Wohnung des Mannes in Wuppertal sicher.

Anzeige

In seiner Vernehmung soll er ausgesagt haben, er habe damit gerechnet, dass die Beamten ihn erschießen würden. Der Polizei zufolge sei möglich, dass er in suizidaler Absicht seine Tötung provozieren wollte.