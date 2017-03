7. März 2017, 18:54 Uhr Nordrhein-Westfalen Augenzeugen des Schreckens









Marcel H. hat offenbar am Montagabend einen neunjährigen Jungen getötet, er ist noch am späten Dienstagnachmittag auf der Flucht.

H. soll die Tat gefilmt haben und das Video, auf dem er in angeberischen Posen zu sehen sein soll, im Darknet hochgeladen haben.

Ein Nutzer hatte am Montag das Video gesehen und die Polizei alarmiert.

Von Tim Niendorf und Michael Neudecker, Herne/München

Die Polizei in Bochum veröffentlichte am Dienstagmorgen ein Foto, es zeigt einen schmächtigen jungen Mann mit Brille und kurz geschorenen Haaren, er trägt ein dunkles T-Shirt. Der junge Mann ist der 19-jährige Marcel H., das Foto ein Fahndungsfoto: Marcel H. hat offenbar am Montagabend einen neunjährigen Jungen getötet, er ist noch am späten Dienstagnachmittag auf der Flucht, ein 1,75 Meter großer junger Mann, bekleidet wahrscheinlich mit einer Tarnweste und Tarnhose, gesucht von einem Großaufgebot in Nordrhein-Westfalen, mit Bereitschaftspolizei, Hubschraubern, Hunden.

Dass Marcel H. diese Tat mutmaßlich begangen hat, das weiß man deshalb, weil er sie dokumentiert hat, er hat sie gefilmt. Das Video, auf dem er in angeberischen Posen zu sehen sein soll, hat er im Darknet hochgeladen, jenem abgeschirmten Teil des Internets, der nur mit speziellem Browser erreichbar ist - und als sei das nicht schon schlimm genug, sind dann noch mutmaßliche Screenshots des fürchterlichen Films im frei zugänglichen Teil aufgetaucht.

Verschiedene Medien wie die Bild veröffentlichten am Dienstag online einen dieser Screenshots, darauf ist zu sehen, wie er den Kopf zur Seite lehnt und in die Kamera grinst. Im Hintergrund des Fotos war zunächst unscharf der Leichnam zu erkennen, erst am Nachmittag machte Bild diese Stelle unkenntlich.

Auf weiteren Fotos soll Marcel H. mit blutverschmierten Händen neben der Leiche des Jungen zu sehen sein. "Man kann nur hoffen", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, "dass sich dieses Video nicht weiterverbreiten wird." Das alles mache "auch die Ermittler fassungslos", sagte Jäger. Er könne sich an keinen Fall erinnern, bei dem der Täter "den Mord filmt und veröffentlicht". Das, findet nicht nur Jäger, sei besonders perfide.

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr waren Einsatzkräfte in weißen Anzügen im Herner Stadtteil Wanne in ein Reihenhaus nahe dem Rhein-Herne-Kanal gegangen, dort bargen sie kurz darauf aus dem Keller den Leichnam eines Neunjährigen. Getötet wurde der Junge durch Messerstiche, vermutlich vor 19 Uhr. Marcel H., der Tatverdächtige, war da schon verschwunden.

Ein seltsamer Außenseiter, der gerne Bundeswehrklamotten trug

Herne kannte man bislang, wenn überhaupt, dann von der Cranger Kirmes, einem Volksfest im August, das regelmäßig mehr als vier Millionen anzieht. Nun aber schrieben am Dienstag praktisch alle Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Nachrichtenseiten über die 150 000-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet; über die Arbeitersiedlung, in der, wie der Deutschen Presse-Agentur zu entnehmen war, viele Familien wohnen und tagsüber Kinder spielen auf dem Spielplatz nahe dem Reihenhaus.

Marcel H. wohnte hier gleich neben dem getöteten Jungen und dessen Familie. Er sei kaum aufgefallen, ein etwas seltsamer Außenseiter, der gerne Bundeswehrklamotten trug, so beschrieben Gleichaltrige aus dem Viertel Marcel H. der Deutschen Presse-Agentur, die zudem eine Schülerin zitiert, auf deren Schule H. bis vor einigen Jahren ging: H. sei gemobbt worden.

Ein Nutzer hatte am Montag das Video, in dem sich H. mit der schlimmen Tat brüstet, gesehen und die Polizei alarmiert, so berichtete ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Nutzer habe Marcel H. zwar gekannt und der Polizei auch dessen Wohnort nennen können. Er komme allerdings nicht aus der gleichen Stadt.

Marcel H., so heißt es, soll wenige soziale Kontakte gepflegt haben und der Polizei bislang nicht bekannt gewesen sein. Trotz seiner schmächtigen Figur sei er Kampfsportler, welche Sportart genau er betreibt und ob er die Tatwaffe noch bei sich führte, dazu machte die Polizei keine Angaben. Allerdings warnten die Beamten davor, dass Marcel H. womöglich bewaffnet und gefährlich sein könnte. Wer ihm begegne, solle ihn nicht ansprechen, sondern die Polizei verständigen.

Der gewaltsame Tod des Neunjährigen hat in Herne große Betroffenheit ausgelöst. "Wir sind fassungslos und schockiert, wir trauern mit den Angehörigen", ließ sich Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) zitieren. Grundschüler blieben am Dienstag während der Pausen in den Schulgebäuden, aus Sorge, sie könnten von Reportern umlagert werden. Seelsorger und Psychologen waren in der Schule des Getöteten, um Mitschülern Beistand zu leisten, wie ein Sprecher berichtete. Auch bei der Familie des toten Kindes waren Psychologen.

Der Sprecher der Polizei Bochum, Volker Schütte, sagte am Dienstag am Telefon, der Tatverdächtige sei arbeitslos und habe nach seiner Schulzeit, die vor Kurzem zu Ende ging, keine Ausbildung begonnen. Während eines Chatverlaufs im Darknet habe H. davon gesprochen, einen "Selbstmord" geplant zu haben. Normalerweise, sagte Schütte, kommentiere er solche Fälle nicht. In diesem Fall aber komme er nicht umhin zu sagen, dass er die Tat für "sehr verwerflich" halte.