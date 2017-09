9. September 2017, 06:10 Uhr Naturkatastrophe Hurrikan "Irma" wütet über Kuba

Hurrikan "Irma" kurz bevor er auf Kuba trifft. Es wird befürchtet, dass er große Teile der Insel zerstört, über dem offenen Meer an Stärke gewinnt und dann mit der vollen Wucht eines Kategorie-5-Sturms am frühen Sonntagmorgen Ortszeit Florida erreicht.









Infolge von Hurrikan Irma sind auf den Karibikinseln bis jetzt mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.

In Kuba sorgt der Sturm für Überschwemmungen. In Florida flüchten Tausende Menschen vor ihm.

Das US-Militär bringt Flugzeugträger und andere Marineschiffe vor der Küste Floridas in Stellung.

Hurrikan Irma treibt Hunderttausende Einwohner des US-Bundestaates Florida in die Flucht. Auf den beiden Highways entlang der Küsten des Halbinsel bewegten am Freitag endlos scheinende Autokolonnen Richtung Norden. Die Meteorologen erwarteten, dass Irma in der Nacht zum Sonntag us-amerikanischer Zeit mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 290 Kilometern pro Stunde auf die Südküste von Florida prallen wird.

Noch schlimmer als der Sturm dürfte die damit verbundene Sturmflut die Küsten Floridas treffen. Erwartet werden Wasserstände bis zu 3,5 Meter über dem normalen Level. Weite Teile der vorgelagerten etwa 200 Korallen-Inseln, den Florida Keys, dürften komplett überschwemmt werden.

Derzeit wütet "Irma" über Kuba. Inzwischen wider als Sturm höchsten Kategorie fünf. Er gilt somit als "extrem gefährlich" und ist kurz vor Mitternacht Ortszeit mit knap 260 Kilometern pro Stunden Windgeschwindigket auf Kuba getroffen. Erst im Laufe des Samstag wird er die Insel hinter sich lassen. Es wird erwartet, dass der Sturm zwischen Kuba und Florida über offenem Meer noch an Stärke zunimmt.

Der Rekord-Wirbelsturm hatte in den vergangenen Tagen auf mehreren Karibikinseln schwere Verwüstungen angerichtet. Mindestens 24 Menschen sind nach Informationen des US-Nachrichtensenders CNN in dem Sturm gestorben. Auf Kuba wurden nach Behördenangaben nahezu eine Million Menschen in Sicherheit gebracht. Ausläufer des Sturms verursachten bereits sechs Meter hohe Wellen und erste Überschwemmungen.

US-Präsident Trump erklärte, das Land sei auf die Ankunft des Sturms "auf höchster Ebene" vorbereitet. Er hoffe, dass alles gut gehe.

Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, hat am Freitagabend via Twitter alle Krankenschwestern und -pfleger in den USA aufgerufen, sich als Freiwillige zu melden, um in den Notunterkünften zu helfen.

In Erwartung des Hurrikans hat das US-Militär tausende Soldaten mobilisiert. Die Gouverneure von Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln und Florida versetzten insgesamt fast 14 000 Angehörige der Nationalgarde in Alarmbereitschaft, wie das US-Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte. Damit sollten Such- und Rettungsmissionen sowie Evakuierungen unterstützt werden.

Mehrere große Marineschiffe bereiteten sich zudem auf Hilfseinsätze vor. Zusätzlich zu den bereits wegen Hurrikan "Harvey" mobilisierten Schiffen wurden die "USS Kearsarge" und die "USS Oak Hill" entsandt. Die "USS Wasp" übernahm den Transport von Verletzten von den Jungferninseln. Wie die Marine mitteilte, sollte sich ferner der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" auf den Weg in die Region machen. Dutzende Kampfflugzeuge wurden hingegen aus der Gegend abgezogen. Dazu gehörten 50 F-16-Jets vom Luftwaffenstützpunkt Shaw in South Carolina.

Gouverneur Scott sagte, der Sturm sei breiter als die Fläche des gesamten Staates. Anderen Angaben zufolge sind die Ausmaße des Hurrikans größer als die gesamte Fläche Frankreichs. "Egal, an welcher Küste Sie leben, seien Sie bereit für eine Evakuierung", riet der Politiker der Bevölkerung. Für den Süden des Bundestattes gilt, dass die Nacht zum Samstag als letzte Möglichkeit gesehen wird, Florida noch sicher verlassen zu können. Etwa 5,6 Millionen Menschen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Nach Angaben der Weltwetterorganisation in Genf hat Irma bislang mindestens zwei Rekorde gebrochen: Er war weltweit der am längsten wütende Hurrikan - 37 Stunden mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern in der Stunde. Bezogen auf den Atlantik, also ausgenommen die Karibik und den Golf von Mexiko, war er auch der schwerste Hurrikan seit Beginn der Wetteraufzeichungen.

Mindestens 24 Menschen sind in der Karibik infolge von Irma zu Tode gekommen. Mindestens vier Menschen kamen auf den Amerikanischen Jungferninseln ums Leben, mindestens drei Todesopfer wurden aus Puerto Rico gemeldet. Auf den zu Frankreich gehörenden Karibik-Inseln Saint-Martin und Saint-Barthélemy starben mindestens neun Menschen. Jeweils mindestens ein Mensch starb auf Barbuda und im britischen Überseegebiet Anguilla. Zwei Tote wurden im niederländisch kontrollierten Sint Marteen gezählt, vier auf den Britischen Jungferninseln.

Bereits 1,2 Millionen Menschen von Irma betroffen

Dort, auf den für ihre Traumstände bekannten Karibikinseln, sind auch die Sachschäden, die der Hurrikan hinterlassen hat, besonders verheerend. Erste Bilder der Zustände auf Barbuda nach dem Sturm zeigen totale Verwüstung. Barbuda sei zu 95 Prozent zerstört und "kaum mehr bewohnbar", sagte der Premierminister des Zwei-Insel-Staats Antigua und Barbuda, Gaston Browne.

Die Regierungen der Niederlande und Frankreichs beklagten Plünderungen auf den Inseln unter ihrer Verantwortung. "Die Lage ist ernst", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte angesichts von Diebstählen auf Sint Maarten. Er kündigte an, zusätzliche Polizisten und Soldaten zu entsenden. Priorität habe aber die Lieferung von Hilfsgütern.

Im US-Außengebiet Puerto Rico sind mehr als die Hälfte der drei Millionen Einwohner ohne Strom. Für 62 000 Menschen wurden Plätze in Notunterkünften eingerichtet. Der Norden Haitis wurde von sintflutartigem Regen heimgesucht. Windböen deckten Dächer ab, in der Stadt Ouanaminthe an der Grenze zur Dominikanischen Republik standen die Häuser bis zu 30 Zentimeter unter Wasser. In der Dominikanischen Republik mussten 20 000 Personen in Sicherheit gebracht werden.

Nach letzten Vorhersagen könnte in Florida die Millionenmetropole Miami voll von Irma erfasst werden. Möglich aber als unwahrscheinlich gilt, dass der Hurrikan noch in letzter Sekunde nördlich abdreht und die US-Ostküste hinauf nach South Carolina oder Georgia zieht. Zwei Atomkraftwerke liegen an der Atlantikküste Floridas, diese hat der Betreiber vorsorglich heruntergefahren. Nach den jüngsten Prognosen aber wird der Sturm Florida in jedem Fall hart treffen.

Angaben des Roten Kreuzes zufolge sind bislang bereits 1,2 Millionen Menschen von Irma betroffen, aber die Zahl könnte sich auf 26 Millionen erhöhen.