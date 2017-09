8. September 2017, 16:39 Uhr Naturkatastrophe Hurrikan Irma - Banges Warten in Florida

Infolge von Hurrikan Irma sind auf den Karibikinseln bis jetzt mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen.

Inzwischen wurde der Sturm von Kategorie fünf zu Kategorie vier herabgestuft.

Experten warnen, dass Irma weiterhin "extrem gefährlich" sei, Florida bereitet sich derweil auf seine Ankunft vor.

Inzwischen haben sie Irma heruntergestuft, von Kategorie fünf zu Kategorie vier. Jedem, der das als Entwarnung interpretiert, tritt das nationale US-Hurrikan-Warnzentrum aber sofort entgegen: Irma sei weiterhin "extrem gefährlich". Am Freitagnachmittag deutscher Zeit befindet sich das Zentrum des Wirbelsturms südlich der Bahamas. Etwa 700 Kilometer entfernt ist er noch von der Nordküste Floridas, spätestens am Sonntagmittag, so sagen es die Meteorologen voraus, soll er dort auf Land treffen und seine zerstörerische Gewalt zeigen.

Zwar haben sich die Windgeschwindigkeiten, die der Hurrikan hervorruft, etwas abgeschwächt, auf nur noch knapp 250 Kilometer in der Stunde, trotzdem überbieten sich Experten und Politiker mit Superlativen, um klarzumachen, wie gefährlich Irma ist. Rick Scott etwa, der Gouverneur in Florida, sagte, der Sturm sei breiter als die Fläche des gesamten Staates. "Egal, an welcher Küste Sie leben, seien Sie bereit für eine Evakuierung", so der Politiker. Anderen Angaben zufolge sind die Ausmaße des Hurrikans größer als die gesamte Fläche Frankreichs.

Nach Angaben der Weltwetterorganisation in Genf hat Irma mindestens zwei Rekorde gebrochen: Er war weltweit der am längsten wütende Hurrikan - 37 Stunden mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern in der Stunde. Bezogen auf den Atlantik , also ausgenommen die Karibik und den Golf von Mexiko, war er auch der schwerste Hurrikan seit Beginn der Wetteraufzeichungen.

Mindestens 18 Menschen, so die vorläufige Bilanz, sind in der Karibik infolge von Irma zu Tode gekommen. Mindestens vier Menschen kamen auf den Amerikanischen Jungferninseln ums Leben, mindestens zwei Todesopfer wurden aus Puerto Rico gemeldet. Auf den zu Frankreich gehörenden Karibik-Inseln Saint-Martin und Saint-Barthélemy starben insgesamt mindestens neun Menschen. Sieben weitere würden vermisst, sagte der französische Innenminister Gérard Collomb. Jeweils ein Todesopfer gab es in Sint Maarten, dem niederländischen Teil von Saint-Martin, und auf Barbuda.

Dort, auf den für ihre Traumstände bekannten Karibikinseln, sind auch die Sachschäden, die der Hurrikan hinterlassen hat, besonders verheerend. Barbuda sei zu 95 Prozent zerstört und "kaum mehr bewohnbar", sagte der Premierminister des Zwei-Insel-Staats Antigua und Barbuda, Gaston Browne. Die Regierungen der Niederlande und Frankreichs beklagten Plünderungen. "Die Lage ist ernst", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte angesichts von Diebstählen auf Sint Maarten. Er kündigte an, zusätzliche Polizisten und Soldaten zu entsenden. Priorität habe aber die Lieferung von Hilfsgütern.

Im US-Außengebiet Puerto Rico war mehr als die Hälfte der drei Millionen Einwohner ohne Strom. Für 62 000 Menschen wurden Plätze in Notunterkünften eingerichtet. Auch der Nordosten Haitis wurde von sintflutartigem Regen heimgesucht. Windböen deckten Dächer ab, in der Stadt Ouanaminthe an der Grenze zur Dominikanischen Republik standen die Häuser bis zu 30 Zentimeter unter Wasser. In der Dominikanischen Republik mussten 20 000 Personen in Sicherheit gebracht werden.

Am Freitagabend oder Samstagmorgen könnte der Wirbelsturm in Kuba auf Land treffen. Die Behörden dort riefen die höchste Alarmstufe aus und ordneten Evakuierungen an. 10 000 ausländische Touristen an der Nordküste müssen das Gebiet verlassen.

Nach Angaben des Roten Kreuzes sind bislang bereits 1,2 Millionen Menschen von Irma betroffen, aber die Zahl könnte sich auf 26 Millionen erhöhen.

Im Südosten der USA bereiteten sich die Bewohner auf die Ankunft des gewaltigen Sturms vor. Etwa eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Nach letzten Vorhersagen könnte die Millionenmetropole Miami voll von Irma erfasst werden. Möglich ist aber auch, dass der Hurrikan noch nördlich abdreht, Florida nicht voll trifft und die US-Ostküste hinauf nach South Carolina oder Georgia zieht. Zwei Atomkraftwerke liegen an der Atlantikküste Floridas, diese hat der Betreiber vorsorglich heruntergefahren.

Gouverneur Scott ordnete die Schließung der Schulen von Freitag bis Montag an, damit die Gebäude als Notunterkünfte genutzt werden können. Im Bezirk Miami-Dade brach ein Verkehrschaos aus, an den Tankstellen bildeten sich lange Warteschlangen. Die Nachrichtenagentur AP zitiert eine Anwohnerin, die mit ihrer sechsjährigen Tochter sieben Stunden in der Stadt umherfuhr, auf der vergeblichen Suche nach Benzin. "Es war vollkommen verrückt. Meine Tochter sagte zu mir, "Mama, ich bin so müde, ich kann nicht mehr herumfahren", sagte Carmen Pardo. Weil sie kein Benzin bekam, musste die Mutter für sich und ihr Kind den einzigen Flug buchen, den sie noch finden konnte, nach Orlando. Von dort wollen sie mit dem Bus weiter Richtung Norden nach Tallahassee fahren - möglichst weit weg von Irma.

Auch US-Präsident Donald Trump, der entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse bestreitet, dass der Klimawandel Naturkatastrophen verschärft, ist von dem Hurrikan persönlich betroffen: Sein Golflcub Mar-a-Lago in Palm Beach liegt ebenfalls in der Evakuierungszone und muss geräumt werden.