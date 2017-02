17. Februar 2017, 21:41 Uhr Nationalsozialismus Hitlers Telefon wird versteigert









Nach vom NS-Diktator gemalten Bildern soll der als "Waffe der Massenvernichtung" bezeichnete Apparat den Besitzer wechseln: In einem US-Auktionshaus ist er ab 100 000 Dollar zu haben.

Welche Klientel es ist, die bei Auktionen Gegenstände aus dem Nachlass von NS-Verbrechern ersteht, kann man ob ihrer Diskretion nur erahnen. Bekannt ist, dass das Nürnberger Auktionshaus Weidler für angeblich von Adolf Hitler gemalte Bilder kürzlich Hunderttausende Euro erzielt hat. Und auch siebzig Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs scheint das Interesse an Memorabilia aus der dunklen Zeit ungebrochen: Ein Auktionshaus im US-Bundesstaat Maryland wird das persönliche Reisetelefon von Adolf Hitler versteigert.

Das Telefon des Anführers der deutschen Nationalsozialisten und späteren Diktators sei eine "Waffe der Massenvernichtung" gewesen, sagte Bill Panagopulos vom Auktionärshaus Alexander Historical Auctions in Chesapeake City: Die Befehle, die Hitler damit ausgegeben habe, hätten viele Menschen das Leben gekostet.

Zweifel an der Echtheit des roten Telefons, auf dessen Rückseite der Name Adolf Hitler unter einem Reichsadler mit Hakenkreuz eingraviert ist, gibt es offenbar nicht.

Das britische Boulevardblatt Daily Mail weiß zu berichten, dass das Telefon zuletzt dem Enkel eines britischen Brigadiers gehört habe, der es nun veräußere - "in der Hoffnung, dass es zur Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen der Nazis ausgestellt werde". Sein Großvater soll den Apparat aus dem "Führerbunker" in Berlin 1945 von Feldmarschall Bernard Montgomery als Trophäe erhalten haben.

Auch das Auktionshaus hofft nach eigener Angabe, dass das Stück in einem Museum endet. Sollte es eine Privatperson ersteigern, muss sie oder er wohlhabend sein: Das Startgebot liegt bei 100 000 Dollar (umgerechnet 94 200 Euro), erwartet wird aber ein weit höherer Preis. Bill Panagopulos geht davon aus, dass der Apparat für das Zwei- bis Dreifache den Besitzer wechseln wird.