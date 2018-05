25. Mai 2018, 16:16 Uhr Nach sexuellen Übergriffen Filmproduzent Weinstein wegen Vergewaltigung verklagt

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan verklagt Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung.

Ins Gefängnis muss er vorerst nicht, es gibt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft.

Mehrere mutmaßliche Opfer zeigten sich erfreut. "Heute sind wir der Gerechtigkeit einen Schritt näher gekommen", schrieb etwa Rose McGowan.

Von Johanna Bruckner , New York

US-Filmproduzent Harvey Weinstein hat sich am Freitag der New Yorker Polizei gestellt. Gegen 7.30 Uhr Ortszeit erschien er auf einem Polizeirevier in Manhattan, zahlreiche Kamerateams hatten vor dem Gebäude auf ihn gewartet. Ins Gefängnis muss er aber wohl erst einmal nicht.

Nach dem Polizeirevier geht es zum Gericht: Um kurz vor neun gerät die Traube an Kameraleuten und Fotografen vor dem New York Criminal Court in Downtown Manhattan plötzlich in Aufregung. "Er ist unterwegs", ruft eine Journalistin ihrem Kollegen zu. Jetzt soll die Anklage gegen ihn verlesen werden, es geht um einen Vergewaltigungsvorf und einen Vorfurf der sexuellen Nötigung. Seine Kautionsbedingungen sollen schon vorab ausgehandelt worden sein. Er muss eine Million Dollar hinterlegen und sich verpflichten, eine Fußfessel zu tragen. Seine Reisefreiheit wird eingeschränkt, seinen Pass muss er abgeben.

Das Ende des Königs von Hollywood

Als Weinstein in einem schwarzen SUV vorfährt, klicken Dutzende Kameras. Er wird flankiert von mehreren Polizisten ins Gebäude geführt, trägt trotz sommerlicher Temperaturen einen hellblauen Pullover, darüber ein dunkles Jacket. Seine Hände sind mit Handschellen auf dem Rücken fixiert. Die Kameras halten drauf. "Harvey!", brüllen die Reporter. Der 66-Jährige ignoriert sie. Sein Anwalt Benjamin Brafman gibt den anwesenden Reportern zu verstehen, dass er später mit Ihnen reden werde.

Die Presse war auch da, als sich Weinstein noch stolz auf den roten Teppichen zeigte, mit namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern posierte. Jetzt dokumentieren sie das Ende des Königs von Hollywood. Ein paar Reporter haben es nicht rechtzeitig vom Polizeirevier vors Gericht geschafft. Ein Kameramann lässt sich hektisch von seiner Assistentin eine Leiter reichen, um einen besseren Blick zu haben. Doch da ist Weinstein längst im Gerichtsgebäude. Mehr als das schwarze Auto, dem er entstiegen ist, gibt es nicht zu sehen.

Mehrere mutmaßliche Opfer zeigen sich erfreut über die Verhaftung

Einer der beiden Fälle, um die es bei der Klage offenbar geht, reicht in das Jahr 2004 zurück: Schauspielerin Lucia Evans wirft ihm vor, sie zu Oralsex gezwungen zu haben. Die Identität einer weiteren Klägerin ist nicht bekannt. Dutzende Frauen haben dem Produzenten in den vergangenen Monaten sexuelle Belästigung oder sogar Vergewaltigung vorgeworfen. Viele der Fälle sind allerdings verjährt.

Mehrere mutmaßliche Opfer zeigten sich am Freitag erfreut über die Verhaftung: "Heute sind wir der Gerechtigkeit einen Schritt näher gekommen", schrieb etwa Rose McGowan, eine der ersten öffentlichen Anklägerinnen Weinsteins. Sie sei aber eher vorsichtig hoffnungsvoll, dass die Justiz in dem Fall funktioniere. "Ich kann es kaum erwarten", schrieb die Schauspielerin Annabella Sciorra. "Boom", twitterte ihre italienische Kollegin Asia Argento. Beide werfen Weinstein vor, sie in den Neunzigerjahren vergewaltigt zu haben.

"Equal and exact justice to all men of whatever state or persuasion" ist über dem Eingang des Gerichtsgebäudes eingraviert, in dem die Anklage verlesen wird. Gleichheit vor dem Gesetz, kein Promi-Bonus für Weinstein im anstehenden Prozess - darauf hoffen auch seine mutmaßlichen Opfer.

Weinstein räumt Fehlverhalten ein, nicht aber Vergewaltigung

Seit Monaten laufen die Ermittlungen gegen den Filmproduzenten - inzwischen auch auf US-Bundesebene. Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, ob der 66-Jährige Frauen dazu gebracht habe, über Bundesstaatengrenzen hinweg zu reisen, um sie belästigen zu können. Laut New York Times wird auch untersucht, ob Weinstein gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstoßen habe, etwa um Opfer einzuschüchtern.

Der einst einflussreiche Filmproduzent hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nichteinvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Er soll sich in Therapie befinden, seine Frau Georgina Chapman hat die Scheidung beantragt.