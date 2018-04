25. April 2018, 13:20 Uhr Nach Mord im U-Boot an Kim Wall Lebenslange Haft für Peter Madsen

Der Däne Peter Madsen in seinem U-Boot "Nautilus", in dem er die schwedische Journalistin Kim Wall getötet hat.

Wegen der Tötung der schwedischen Journalistin Kim Wall ist der dänische Erfinder Peter Madsen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das Kopenhagener Gericht sieht es als erwiesen an, dass der 47-Jährige die 30-Jährige an Bord seines U-Bootes im vergangenen August gefoltert und ermordet hat.

Madsens Verteidigerin kündigte an, in Berufung zu gehen.

Der dänische Erfinder Peter Madsen ist für den Mord an der Journalistin Kim Wall in seinem U-Boot zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Kopenhagener Gericht folgte mit seinem Urteil am Mittwoch der Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer lebenslangen Gefängnisstrafe.

Der Fall um die getötete Journalistin Kim Wall hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Die 30-Jährige hatte im August vergangenen Jahres Madsen auf einer Fahrt mit seinem selbstgebauten U-Boot begleitet, um einen Artikel über ihn zu schreiben. Ihre zerstückelte Leiche wurde später im Meer gefunden. Madsen hat stets bestritten, Wall getötet zu haben. Im Laufe der Ermittlungen änderte er jedoch mehrfach seine Aussage.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Wall in der Nacht zum 11. August 2017 an Bord seines U-Bootes entweder erdrosselt oder ihr die Kehle durchgeschnitten zu haben. Er soll den Mord geplant haben und die Schwedin gefesselt und sich sexuell an ihr vergangen haben.

Eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet in Dänemark im Durchschnitt etwa 15 Jahre Gefängnis. Nach zwölf Jahren kann bei der Königin eine Begnadigung beantragt werden. Nur wenige Häftlinge bleiben tatsächlich bis zum Ende ihres Lebens hinter Gittern.

Madsens Verteidigerin kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.