22. Dezember 2016, 15:38 Uhr Nach dem Anschlag in Berlin "Das Bedürfnis, Mensch zu sein, ist viel zu groß"









Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat wieder geöffnet. Die Stimmung ist gedrückt, doch die Botschaft klar: Es muss weitergehen.

Von Hakan Tanriverdi , Berlin

"Im Moment ist nur Platz für Trauer", sagt Frank. Ihm gehört einer der etwa 170 Stände am Berliner Breitscheidplatz, direkt neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Auf jenem Weihnachtsmarkt, wo ein mutmaßlicher Terroranschlag zwölf Menschen in den Tod gerissen hat. "Das hier ist ein zentraler Platz für Berliner", sagt Frank, der nicht mit seinem Nachnamen erwähnt werden will. "Deswegen ist die Stelle leider auch ideal gewählt für jeden, der Böses im Sinne hat."

Der Täter befindet sich noch auf der Flucht, als an diesem Donnerstagmorgen die Stände wieder öffnen. Edelsalami, Glühwein, T-Shirts mit Sprüchen, Schmuck - es gibt die üblichen Dinge zu kaufen. Um 11 Uhr laden der Schaustellerverband und die Händler zu einer kurzen Andacht in der Gedächtniskirche. Danach werden zwei Gedenktafeln dort aufgestellt, wo der LKW in die Menschenmenge raste: "Wir trauern", steht darauf. Inzwischen stehen hier Betonpoller, Polizisten laufen in Dreiergruppen über den Markt.

Einige Menschen schlendern zwischen den Ständen, dazwischen immer wieder Journalisten, die aus aller Welt nach Berlin gekommen sind. "Fühlt sich komisch an, ne?", sagt eine Besucherin, die über den Platz läuft. Nahe einem der Eingänge wurden Kerzen und Blumenkränze niedergelegt. Es sind so viele, dass eine Gasse für Fußgänger gebildet werden musste, damit man durchgehen kann.

Normalerweise wäre er am Montag für die Abendschicht zuständig gewesen

An diesem Vormittag bleibt es leer zwischen den Ständen, die Verkäufer unterhalten sich leise. Hin und wieder laufen Menschen vorbei, eng an die Arme und Körper ihrer Freunde geschmiegt. Ein leises Schluchzen, ein Mädchen stolpert. Alles, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht, ist von diesem Platz verschwunden: die Musik, die Freude, das Gelächter. "Ich muss mich erst einmal daran gewöhnen, wieder hier zu sein", sagt eine Verkäuferin.

Frank, 49 Jahre alt, verkauft Maronen. Seit mehr als dreißig Jahren steht er im Winter an diesem Platz. "Wir haben hier immer Gelegenheit für schöne Begegnungen gehabt", erzählt er. Normalerweise wäre er am Montag für die Abendschicht zuständig gewesen, doch dieses Mal gab es einen Wechsel. Deshalb war er am Montagabend nicht am Breitscheidplatz. "Manchmal versuche ich, Wut zu entwickeln, aber dafür ist gar kein Platz. Man ist viel zu niedergeschlagen", sagt er. Dass der Markt ab heute wieder geöffnet hat, findet er richtig: "Das muss so sein, das darf nicht anders sein. Das Bedürfnis, Mensch zu sein, ist viel zu groß."