7. April 2018, 22:34 Uhr Münster Mann steuert Kleintransporter in Menschenmenge - drei Tote, viele Verletzte

Zwei Menschen sterben, als ein Mann einen VW-Bus in die Tische vor einem Münsteraner Lokal lenkt. 20 Menschen werden verletzt.

Der mutmaßliche Täter war Deutscher und nach Informationen von SZ, WDR und NDR psychisch auffällig.

Es gibt keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat, das Motiv des Mannes ist noch unklar.

Es war ein frühsommerlicher Tag in der Studentenstadt, die Tische vor den Lokalen am Münsteraner Denkmal Kiepenkerl gut besetzt, als gegen 15.30 Uhr ein VW-Bus in die Gruppe der Restaurantgäste pflügt. Zwei Menschen sterben, etliche werden verletzt. Zunächst schwanken die Angaben zu den Opferzahlen stark, am Abend beziffert die Polizei die Zahl der Verletzten mit 20; sechs Personen tragen schwere Verletzungen davon.

Schon nach wenigen Augenblicken war die Polizei vor Ort; zahlreiche Einsatzkräfte hatten sich für eine angesetzte Demonstration gegen die türkische Militäroperation in Nordsyrien in der Innenstadt bereitgehalten. Die Straßenzüge rund um den Kiepenkerl wurden abgeriegelt, die Polizei forderte die Münsteraner auf, den gesamten Innenstadtbereich zu meiden. Hubschrauber kreisten über der Stadt, Sirenen von Polizei- und Rettunswagen hallten durch die leeren Straßen. Am Abend sammelten sich Anwohner im Theater nahe des Anschlagsortes; noch immer war unklar, wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Mutmaßlicher Angreifer war psychisch auffällig

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Deutschen, der Medienberichten zufolge aus dem Sauerland stammt und seit längerem in Münster lebte. Sein Motiv ist noch völlig unklar. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR war der Mann, Jens R., psychisch auffällig. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, sagte bei einer improvisierten Pressekonferenz am Tatort, es gebe keine Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund. Den Hinterbliebenen und Verletzten sprach er sein Mitgefühl aus.

"Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis", sagte Oberbürgermeister Markus Lewe, der gemeinsam mit Reul vor die Presse trat. "Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung." Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie zahlreiche weitere Politiker äußerten Entsetzen über die Tat und Mitgefühl für die Opfer. Axel Prahl, der im Münsteraner "Tatort" Hauptkommissar Frank Thiel verkörpert, schrieb auf Facebook: "Münster, bleib wie Du warst und wie wir Dich lieben: offen, friedlich, freundlich, stark und stolz. Lass Dich jetzt nicht unterkriegen."

Die Restaurants "Großer Kiepenkerl" und "Kleiner Kiepenkerl" sind bei Münsteranern wie Touristen beliebt. Der "Kiepenkerl", dem die Lokale ihre Namen verdanken, ist das Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland. Die Statue mitten in der historischen Innenstadt ist ein Wahrzeichen der 300 000-Einwohner-Stadt.