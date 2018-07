4. Juli 2018, 15:16 Uhr Mordfall Melanie Tod einer 30-Jährigen in Berlin: Tatverdächtiger in Spanien gefasst

Im Mai ist die Leiche einer Frau nahe einer S-Bahn-Trasse im Stadtbezirk Pankow entdeckt worden.

Nun hat die Polizei einen 38-jährigen Tatverdächtigen in Nordspanien festgenommen; Spuren am Tatort könnten ihm "eindeutig zugeordnet werden", heißt es von den Ermittlern.

Der Mann soll die 30-Jährige nach einem Vergewaltigungsversuch erstickt haben.

Eine 30-Jährige verlässt ihre Wohnung in Berlin, um sich zu sonnen - kurze Zeit später ist sie tot. Erwürgt von einem Mann, der sie offenbar vergewaltigen wollte. Etwa sechs Wochen nach der Tat ist ein Verdächtiger in Nordspanien festgenommen worden. Zielfahnder der dortigen Polizei fassten den 38-Jährigen am Dienstag, wie die Berliner Staatsanwaltschaft auf Twitter mitteilte.

Die Beweislast gegen den Mann ist offenbar erdrückend. Den Ermittlern zufolge sei der Fall "aufgeklärt". Dem Gesuchten konnten "am Tatort vorgefundene Spuren eindeutig zugeordnet werden", so die Staatsanwaltschaft. Gegen ihn liegt seit Anfang vergangener Woche ein europäischer Haftbefehl wegen Mordverdachts vor. Eine zentrale Rolle in dem Fall dürften DNA-Spuren gespielt haben. Denn die 30-Jährige wehrte sich: Der Täter müsse Kratzspuren an den Armen haben, hatte die Polizei in einem Zeugenaufruf nach dem Fund der Leiche mitgeteilt.

Den Angaben der deutschen Ermittler zufolge soll sich der Mann, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz war, nach der Tat ins Ausland abgesetzt haben. Die Festnahme der spanischen Kollegen erfolgte in der Stadt Burgos, etwa 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Madrid gelegen. Zu den genaueren Umständen des Fahndungserfolgs wollte sich die Berliner Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Ziel sei nun eine Auslieferung nach Deutschland.

Die Leiche von Melanie R. war am 27. Mai an einer S-Bahn-Trasse nahe der Dolomitenstraße im Stadtbezirk Pankow entdeckt worden - unweit ihrer Wohnung. Die Polizei nimmt an, dass die Social-Media-Beraterin dort bereits zwei Tage zuvor getötet worden war.

Etwa zwei Wochen nach dem Vorfall hatte die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" über den Fall berichtet. Eine Kriminalbeamtin zeigte unter anderem eine sichergestellte Mütze, die dem mutmaßlichen Täter zuzuordnen gewesen sein soll.