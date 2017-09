5. September 2017, 15:02 Uhr Mord in Freiburg Freiburger Studentenmord: Huseen K. spricht von psychischen Problemen









Nachdem der Flüchtling zum Vorwurf, Maria L. vergewaltigt und ermordet zu haben, lange schwieg, erzählt er zum Prozessbeginn von seinem Lebensweg.

Aus dem Gericht von Annette Ramelsberger , Freiburg

Noch bevor der Angeklagte zum ersten Mal den Mund aufmacht, ist klar, um welche Fragen es neben der nach der Schuld noch geht: Sitzt hier das Ergebnis von Bundeskanzlerin Merkels Flüchtlingspolitik? Oder geht es um ein Problem, das überall auf der Welt besteht: die Missachtung von Frauen, den Missbrauch körperlicher Macht, um Sex zu erzwingen? Vor dem Gericht hat sich ein Häufchen AfD-Anhänger versammelt, für sie ist alles klar. Ihnen gegenüber rund 50 junge Leute, die rufen: "Flüchtlinge bleiben, Rassisten vertreiben." Auf ihrem Plakat steht: "Das Problem heißt Rassismus."

Drinnen wird der Angeklagte Huseen K. an Händen und Füßen gefesselt in den Saal geführt. Er soll nach eigenen Angaben in Afghanistan geboren und im Alter von 13 Jahren in den Iran gekommen sein. Er kann jedoch keine Papiere vorweisen, die das belegen. Das Gericht schreibt auch seinen Namen anders, als bislang bekannt: Huseen K., statt Hussein. Neben der Identität des Angeklagten ist auch sein Alter völlig unklar. Am ersten Tag des Prozess gibt er zu, über sein Alter gelogen zu haben. Bei der Ankunft in Deutschland im Jahr 2015 sei er bereits 18 und nicht, wie damals von ihm behauptet, 16 Jahre alt gewesen. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass K. mindestens 22 ist. Dieser Punkt ist entscheidend, wenn es um eine mögliche Verurteilung geht: Wird dann bei dem Angeklagten das Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewandt?

Die Ketten werden ihm die ganze Zeit über nicht abgenommen. Er ist nicht besonders groß, dieser Mann, der am 16. Oktober 2015 die 20 Jahre alte Studentin Maria L. auf dem Fahrradweg entlang des Flüsschens Dreisam in Freiburg vom Rad gerissen, gewürgt und dann schwer vergewaltigt hat. Er hat ihr in die Wange gebissen, in die Brust, in den Unterbauch. Da, so sagt Oberstaatsanwalt Eckart Berger, war die junge Frau schon nicht mehr bei Bewusstsein. "Er war entschlossen, sich an ihr zu vergehen und sie zu töten." Nach der Vergewaltigung habe er sie mit dem Gesicht nach unten in das Flüsschen gelegt, bewusst, um sie ertrinken zu lassen.

Für den Staatsanwalt ist das Mord und schwere Vergewaltigung. Er sagt: "Die Sicherungsverwahrung wird anzuordnen sein." Das würde bedeuten, dass der Mann auch nach Verbüßung seiner Strafe nie mehr auf freien Fuß kommt. Denn der Angeklagte Huseen K. ist kein Ersttäter. Er hat schon 2013 in Griechenland eine junge Frau ausgeraubt und über steile Klippen gestürzt. Die Studentin damals hatte wie durch ein Wunder schwer verletzt überlebt. Bei der Studentin Maria L. in Freiburg geschah kein Wunder.

Bislang hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Jetzt, zu Prozessbeginn, erzählt K. von seinem Lebensweg: In Afghanistan geboren und aufgewachsen sei er nach etwa 13 Jahren in den Iran gekommen. Nach "Problemen mit der Polizei" flüchtete er in die Türkei, von dort nach Griechenland und dann Deutschland. In Griechenland habe er nichts zu essen gehabt, von Müll und zeitweise ohne Obdach gelebt. Zu der ihm dort vorgeworfenen weiteren Gewalttat wurden keine Fragen zugelassen.

Er habe inneren Stress gehabt, der unter anderem mit Erlebnissen in seinem Heimatland zusammenhänge. Er leide zudem unter Alpträumen und Schlafschwierigkeiten. Um welche Erlebnisse es sich handele, sagte Hussein K. nicht. Er habe deshalb regelmäßig Drogen und Alkohol eingenommen. Seine Familie habe davon aber nichts mitbekommen.

Für die Zeit in Deutschland berichtete er von erheblichem Drogen- und Alkoholmissbrauch. Er habe über Monate mit Freunden Haschisch geraucht, getrunken und zweimal in der Woche auch Heroin konsumiert. "Das war unser Leben."

Von Maria L. ist, abgesehen von der Anklageschrift, zunächst nicht die Rede. Die eigentlich noch geplante Vernehmung des Leiters der Ermittlungen wird verschoben.Die Eltern von Maria nehmen wie erwartet an der Verhandlung nicht teil. Sie hatten die gesamte Zeit vor dem Prozess eisern geschwiegen. Als Nebenkläger vertreten hatten sie über ihren Anwalt im Vorfeld des Prozesses ausrichten lassen: "Wir haben Vertrauen in die Justizorgane bei der Behandlung dieses Falles."

Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Fall ist riesig. Der Saal ist voll bis auf den letzten Platz. Am Morgen standen die Zuschauer hundert Meter auf die Straße. Das Gericht hat aber entschieden, dass bei der Aussage des Angeklagten die Öffentlichkeit in Teilen ausgeschlossen wird. Die Zuschauer müssten den Saal verlassen, während der Beschuldigte unter anderem Angaben zu seiner Sexualbiografie mache.

