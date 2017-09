28. September 2017, 12:06 Uhr Mord an Tupac Shakur Gangsta's Hirngespinst









Suge Knight galt vor 20 Jahren als gefürchteter Hip-Hop-Produzent in den USA. Nun macht er mal wieder von sich reden: mit einer gewagten Theorie zum Mord am Rapper Tupac Shakur. Oder hat er doch recht?

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Es gibt ein Foto, auf dem ist der Musikproduzent Suge Knight zu sehen, wie er in orangefarbenen Gefängnisklamotten in einer Zelle steht. Er nuckelt an einer Zigarre und sieht den Betrachter von oben herab so an, als könne er aus dem Bild heraus jemanden abknallen. Knight war vor 20 Jahren der am meisten gefürchtete Mann der Musikbranche, zu seinen Verhandlungsmethoden gehörten alle Klassiker (Baseballschläger, Kopfüber-vom-Balkon und Knarre-an-den-Kopf). Er war das Vorbild für die hellgesichtigen deutschen Teenager der 90er-Jahre, die zu drolligen Kleinstadt-Gangstern wurden und "Fuck the Police" brüllten.

Das Foto ist gestellt und schon etwas älter, aber es passt noch immer: zu Knight und dem Image, das er so gerne hat. Zurzeit ist er wieder ein Thema in den USA, und mit ihm zwei Mordfälle, über die vor 20 Jahren das ganze Land sprach.

Compton High School, im September 2017. Ein paar Teenager überqueren die Straße zu dieser Schule, die bald so farbenfroh aussehen soll wie Sportstätten bei Olympia. Der Rapper Dr. Dre, einst bei Knights Label Death Row Records unter Vertrag, will zehn Millionen Dollar investieren, er gilt bei den Jugendlichen hier als Held - nicht nur wegen seiner Karriere als Musiker, sondern weil er durch den Verkauf seiner Firma Beats an Apple als Unternehmer zum Milliardär wurde. Wer die Teenager dagegen auf Knight anspricht, hört gelangweilte Geschichten von früher. Angst vor Suge? Habe hier kaum noch jemand, sagt einer: "Der kommt doch eh nicht mehr raus." Das Gegenteil von Furcht ist manchmal Gleichgültigkeit.

Suge Knight, 52, sitzt derzeit mal wieder im Gefängnis, ihm wird vorgeworfen, dass er im Februar 2015 in Compton den Unternehmer Terry Carter absichtlich überfahren und getötet haben soll. Bei einer Verurteilung im Prozess, der im Januar beginnen soll, könnte er den Rest seines Lebens in Haft verbringen. Es heißt, dass es Knight ziemlich schlecht gehen soll im Knast, er leide an Diabetes, Kurzsichtigkeit und - wegen Verletzungen bei einer Schießerei vor einigen Jahren - an Blutgerinnseln. Dafür jedoch interessieren sich die Leute in Compton nicht wirklich. Was sie beschäftigt, sind die Sachen, die Knight kürzlich über Tupac Shakur gesagt hat.

Wie erfolgreich kann einer sein, der sein Geschäft auf Angst aufbaut?

"Als Tupac gestorben ist, ich meine, falls er tatsächlich gestorben ist ...", sagte Knight am Telefon zu Ice-T. Der Rapper hatte ihn für die TV-Dokumentation "Who Shot Biggie & Tupac" angerufen, es geht darin um die beiden mysteriösen Mordfälle Tupac Shakur und The Notorious B. I. G. in den 90er-Jahren während der Rap-Fehde zwischen Knights Künstlern an der amerikanischen Westküste und denen von Sean "Puff Daddy" Combs' Label Bad Boy Entertainment im Osten. Tupac Shakur wurde im September 1996 in Las Vegas nach einem Boxkampf von Mike Tyson angeschossen, sechs Tage später verstarb er. Knight saß damals neben ihm im Auto.

"Als ich das Krankenhaus verlassen habe, da haben Pac und ich gelacht und herumgealbert", sagte Knight nun: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden erst so gut und dann so schlecht gehen kann." Auf die Frage, ob er glaube, dass Tupac noch leben könnte: "Ich sage ganz ehrlich: Bei Pac weiß man nie." Tupac war ein Poet und Philosoph, ein Sprachvirtuose, einer der besten Rapper der Geschichte. Durch seinen Tod wurde er zum Mythos.