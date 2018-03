13. März 2018, 18:58 Uhr Monarchie Forever Fürst

An diesem Mittwoch soll der Fürst, der 38 000 Einwohner regiert, mit einem Konzert in Monaco geehrt werden.

13 Jahre später, wieder am Balkon, wieder am Nationalfeiertag 1989.

Albert hat sich durch die Jahre kaum verändert. Hier zeigt er sich am Nationalfeiertag, am 19. November 1976 in Monaco.

Sechs Jahrzehnte Albert II. in Bildern: 1963 als Fünfjähriger an der Hand seiner Mutter Grace Kelly in New York.

Jetset und Judo: Fürst Albert II. von Monaco wird 60 Jahre alt. Über einen Mann, an dem Jahrzehnte voller Sportwettkämpfe, Nachwuchs, Frauen und der Einsatz für sein Jetset-Paradies offensichtlich spurlos vorübergegangen sind.

Von Martin Zips

Er ist Fürst. Fürst Albert. Denn wer in den üblichen Datenbanken "Prinz Albert" sucht, der landet auf ganz anderen Seiten. Da geht es dann um ein sehr spezielles Piercing, welches beim Ehemann der britischen Königin Victoria Verwendung gefunden haben soll. Prinz Albert (1819-1861), Vater von neun Kindern, wurde 42 Jahre alt. Albert Alexandre Louis Pierre Rainier Grimaldi hingegen, also Fürst Albert, feiert an diesem Mittwoch seinen 60. Geburtstag. Und, erstaunlich: Eigentlich sieht er immer gleich aus. "Erhalt der Schöpfung" lautet denn auch der Titel jenes Konzertes, welches 150 Künstler ihm zu Ehren in der Kathedrale von Monaco geben werden.

Monaco, das ist nach der Vatikanstadt der zweitkleinste Staat der Erde. Auf einem einzigen Quadratkilometer wohnen hier knapp 19 000 Menschen (ebenfalls weltweiter Rekord). Gut die Hälfte davon sind Millionäre. Auch in Sachen Lebenserwartung ist Monaco führend (85,6 Jahre bei den Männern, 93,5 Jahre bei den Frauen). Das könnte damit zusammenhängen, dass man hier auf Einkommen und Erbschaft keine Steuern zahlt und im Ausland begangene Steuerdelikte nicht geahndet werden. So etwas kann sehr entspannend sein.

Fürst Albert II. ist das Oberhaupt des dortigen Adelsgeschlechtes Grimaldi, einst Warlords in der Republik Genua, denen 1297 erstmals die Eroberung der ghibellinischen Festung durch einen Trick gelang: Alberts Urahne Francesco, genannt "Der Schlaue", schaffte es in Mönchsverkleidung, den Torwächter zu überlisten. Im Gegensatz zu Francesco gilt Albert weniger als "Der Schlaue", sondern vielmehr als "Der Sportliche". Eine Eigenschaft, die ihn schon früh zum Träger des schwarzen Gürtels im Judo werden ließ und, im Zweierbob, einen respektablen 25. Platz bei den Olympischen Winterspielen 1988 bescherte. In Pyeongchang saß der Fürst gerade als Eiskanal-Experte für das französische Fernsehen vor dem Mikro. Und bereits 2006 hatte er als erstes amtierendes Staatsoberhaupt überhaupt den Nordpol betreten. Für die Anreise nutzte er Flugzeug und Dampfer, um anschließend auf die Folgen der Erderwärmung hinzuweisen.

Vier Kinder, eine Schwimmerin und die Dächer von Nizza

Seit fast sieben Jahren schon ist Albert mit der südafrikanischen Schwimmerin Charlène Wittstock verheiratet, dank der er neben seinen zwei unehelichen Kindern (von anderen Frauen) zwei eheliche hat.

Freunde der Filme von Alfred Hitchcock dürften wissen, dass es sich bei Alberts Mutter um die Hollywood-Schauspielerin Grace Kelly handelt, die später zur Fürstin Gracia Patricia aufstieg und 1982 auf einer Straße verunglückte, auf der sie zuvor schon in der Rolle der Frances Stevens in Hitchcocks "Über den Dächern von Nizza" zu sehen war. Von Albert II. heißt es aktuell, er bemühe sich, sein "Jetset-Paradies an der Riviera vom Schmuddel-Image eines Steuerparadieses zu befreien" (dpa), was ihm allerdings mindestens so schwer fallen dürfte, wie den Nachkommen des gleichnamigen Prinzen das Piercing ihres Urahnen abzuschütteln.