10. November 2017, 20:22 Uhr Missstände Zucht und Unordnung bei der Berliner Polizei









Die Berliner Polizei leidet unter Personalmangel und unter der Sparpolitik des Senats.

3000 neue Polizisten braucht die Hauptstadt laut Gewerkschaft; 1400 Einstellungen hat der Senat versprochen.

Gleichzeitig gibt es Meldungen über angebliche Disziplinprobleme an der örtlichen Polizeiakademie in in Spandau.

Von Jens Schneider

Der spätere Attentäter Anis Amri stand im Sommer 2016 unter Polizeibeobachtung. Aber wenn er an einem Samstag oder Sonntag unterwegs war, verzichtete die Polizei auf die Observation des Mannes, der Monate später im Dezember den Anschlag auf den Breitscheidplatz verübte. Es ist eine von vielen verstörenden Erkenntnissen aus der Arbeit der Berliner Polizei, die der Sonderermittler Bruno Jost ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ans Licht brachte.

Niemand weiß, ob dieser Anschlag durch eine bessere Polizeiarbeit wirklich hätte verhindert werden können. Aber die Fehler sind verheerend. An diesem Freitag berichtete der Sonderermittler im Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus über die Pannen im Umgang mit Amri, der den Fahndern als islamistischer Gefährder und Drogendealer früh aufgefallen war und doch unbehelligt blieb. Bei seiner Überwachung wusste in Berlin bei der Polizei laut Jost die rechte Hand nicht, was die linke tat.

Diese Einschätzung zu den fatalen Mängeln passt ans Ende einer Woche, in der kein Tag ohne neue Offenbarungen zur Berliner Polizei verging. Es sind Meldungen der Unzulänglichkeiten und Pannen aus einer Welt, die eigentlich Sicherheit ausstrahlen sollte. So wurde am Donnerstag bekannt, dass Angehörige eines arabischen Clans auf einem Polizeigelände in Kreuzberg Zivilfahrzeuge abgefilmt haben sollen und Spuren auf einem sichergestellten Fahrzeug beseitigt hätten. Einen Tag vorher gab es die Meldung, dass eine Studentin während ihres Praktikums bei der Polizei heimlich Fahndungsfotos aufgenommen habe, die es nur im Intranet der Behörde geben sollte. Die junge Frau habe die Bilder in einer WhatsApp-Gruppe verbreitet.

So geht es seit Tagen zu, und die Innenpolitiker im Berliner Abgeordnetenhaus sind unentwegt damit beschäftigt, den Wahrheitsgehalt und die Relevanz der Meldungen, aber vor allem die Ursachen der Polizei-Krise zu ergründen. Es kursieren auch viele anonyme Beschwerden, darunter Verleumdungen. Zugleich berichten Oppositionspolitiker, dass sich Beamte vertraulich an sie wenden, um über den Notstand in ihrer Dienststelle zu berichten. Manche Polizeireviere sind in einem erbärmlichen Zustand, geprägt von einem drakonischen Sparkurs des Berliner Senats.

Im Zentrum der Aufregung steht eine Institution, die gerade dazu dienen soll, die Misere zu beheben: Die Berliner Polizeiakademie in Spandau. Sie soll so intensiv, aber auch so schnell wie möglich neue Polizisten ausbilden, die in der Hauptstadt dringend gebraucht werden. Doch ausgerechnet hier soll es angeblich Disziplinprobleme gegeben haben.

Berlins Polizei ist seit Jahren chronisch überlastet, weil sie extrem unterbesetzt ist. Es gibt viele offen Stellen, dazu sind Hunderte Beamte dauerhaft krank geschrieben, und zugleich steigt die Einwohnerzahl Berlins ständig weiter an.

Dass neue Beamte gebraucht werden, bestreitet niemand, nur haperte es in den letzten Jahren bei den Einstellungen, obwohl inzwischen sogar genug Mittel bereit standen. Es fehlten die Anwärter. 3000 neue Polizisten brauche Berlin, heißt es bei der Gewerkschaft der Polizei; 1400 Einstellungen hat der Senat versprochen und will gern einstellen.