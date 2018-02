3. Februar 2018, 05:42 Uhr Skandal im US-Turnen Vater von drei Missbrauchsopfern geht auf angeklagten Teamarzt los

"Was wäre, wenn das euch passieren würde?": Im Prozess gegen Larry Nassar (rechts unten, in Rot) geht ein Opfer-Vater (links) auf den Angeklagten los.









Der Mann wird von Gerichtsdienern überwältigt. Der Prozess gegen Larry Nassar, früherer Mannschaftsarzt der US-Turnerinnen, kann nach einer 20-minütigen Unterbrechung fortgesetzt werden.

Der Vater entschuldigt sich später bei der Richterin - die sieht von einer Strafe ab.

Im Internet zeigen viele Menschen Verständnis für den verzweifelten Vater, dessen drei Töchter von Nassar missbraucht worden waren.

Im Missbrauchsprozess gegen den früheren Teamarzt der amerikanischen Turnerinnen hat der Vater von drei Opfern versucht, den Angeklagten Larry Nassar zu attackieren. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem letzten Tag einer mehrtägigen Anhörung. Der Mann stürmte auf Nassar zu, wurde aber rasch von Gerichtsdienern überwältigt. Nassar wurde zwischenzeitlich aus dem Saal gebracht, nach einer 20-minütigen Unterbrechung konnte der Prozess fortgesetzt werden. Am Montag soll das Urteil in dem Prozess verkündet werden.

Nachdem zwei seiner Töchter gegen den ehemaligen Teamarzt der US-Turnerinnen ausgesagt hatten, bat Randall Margraves Richterin Janice Cunningham um "fünf Minuten in einem geschlossenen Raum mit diesem Dämon". Als die Richterin dies verweigerte, bat er um nur eine Minute mit dem Arzt. Auch dies lehnte Cunningham ab, danach ging Margraves auf Nassar los.

"Ich will mir diesen Hurensohn schnappen", brüllte er, während ihm Handschellen angelegt wurden. Als er abgeführt wurde, sagte er: "Was wäre, wenn das euch passieren würde?" Die stellvertretende Staatsanwältin Angela Povilaitis forderte die Familien im Raum auf, keine Gewalt einzusetzen. "So können wir uns nicht verhalten", sagte sie. "Das hilft Ihren Kindern nicht."

Hunderte solidarisieren sich im Netz mit dem verzweifelten Vater

Margraves entschuldigte sich später bei der Richterin. "Ich schäme mich. Ich bin nicht hier, um meine Töchter in den Hintergrund zu drängen", sagte er: "Ich habe die Kontrolle verloren, ich entschuldige mich." Richterin Cunningham erklärte daraufhin, sie werde den Vater auf keinen Fall wegen Missachtung des Gerichts bestrafen. Margraves durfte das Gericht ohne weitere Konsequenzen verlassen.

Nachdem sich Videoaufnahmen des Zwischenfalls verbreitet hatten, zeigten sich im Internet zahlreiche Menschen solidarisch mit dem verzweifelten Vater. Unter dem Hashtag "GiveHimAMinute" drückten sie ihr Verständnis dafür aus, dass Margraves die Nerven durchgegangen waren. So schrieb eine Nutzerin: "Wir sind auf Ihrer Seite und stärken Ihnen den Rücken." Ein anderer Nutzer kommentierte: "Ich bin kein Fan von Selbstjustiz, aber es fällt mir schwer, diesem Mann wegen seiner Handlungen Vorwürfe zu machen."

Zu Beginn der mehrtägigen Anhörung am Donnerstag hatte die Richterin von mehr als 265 Missbrauchsopfern Nassars gesprochen. Mindestens 65 von ihnen seien bereit, gegen den ehemaligen US-Teamarzt auszusagen. Der 54-Jährige war bereits in der vergangenen Woche wegen anderer Missbrauchsfälle zu einer Haftstrafe zwischen 40 und 175 Jahren verurteilt worden. Er wird voraussichtlich bis zum Ende seines Lebens das Gefängnis nicht mehr verlassen.

Als Reaktion darauf und auf Druck des Nationalen Olympischen Komitees war einige Tage später der komplette Vorstand des nationalen Fachverbandes USA Gymnastics zurückgetreten.