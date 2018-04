18. April 2018, 16:43 Uhr Missbrauchsfall in Staufen Blick in die Hölle

Im Missbrauchsfall von Staufen hat der Hauptbeschuldigte ausgesagt - allerdings erst mal als Zeuge. Ein erster Schritt in der Aufarbeitung eines Verbrechens, das die Republik noch lange beschäftigen wird.



Von Ralf Wiegand , Freiburg, und Oliver Klasen

Christian L. ist der Hauptbeschuldigte in diesem Fall. Graue Jogginghose, weiße Sneaker, schwarzes T-Shirt, die dunklen Haare an den Seiten kurz rasiert, so erscheint er, an den Händen gefesselt, im Saal IV des Landgerichts Freiburg. Er benutzt eine sachlich-kühle Sprache, die monströsen Taten werden zu Vorgängen, zu Abläufen, fast wie in einem Polizeibericht. Keine Empathie.

L. ist an diesem Mittwoch nicht als Angeklagter geladen, sondern als Zeuge. "Als eine Art Kronzeuge", wie er Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin sagt, bevor er von L. wissen will, warum er das überhaupt macht. "Was ist Ihre Motivation?", fragt er.

Christian L. soll sich zu den Vorwürfen gegen Markus K.,41, äußern, dem Angeklagten im ersten Prozess, der einem der Beteiligten im Missbrauchsfall von Staufen gemacht wird. K. ist einer der Männer, denen L. und seine Lebensgefährtin Berrin T., 47, ein Kind zum Missbrauch überlassen haben., Das Kind von Berrin T., ihrem eigenen Sohn.

Warum also sagt Christian L. aus, im Tonfall eines Sachverständigen? "Ich möchte klarstellen", sagt L., "ich habe nichts angeboten bekommen. Ich habe Scheiße gebaut, das sehe ich ein. Aber ich kann es nicht rückgängig machen." Nun wolle er wenigstens, dass "die Leute aus dem Verkehr gezogen werden und dorthin kommen, wo ich auch hin muss."

Der Staufener Missbrauchsfall bringt selbst erfahrene Ermittler, die oft mit grausamen Verbrechen zu tun haben, an ihre Grenzen. Das wurde bereits deutlich bei der Verlesung der Anklageschrift in der vergangenen Woche, als Staatsanwältin Nikolai Novak mehrfach die Stimme bebte. Und es wird jetzt deutlich, bei der Befragung von Christian L. Abscheuliche Details, viel zu viele Details. Es ist wie ein Blick in die Hölle.

L. und seine Lebensgefährtin Berrin T., so haben es die Ermittler rekonstruiert und so schildert es L. selbst, haben deren Sohn von 2015 an bis September 2017 zum sexuellen Missbrauch angeboten. Sie haben den heute Neunjährigen gezielt und gegen Geld an Männer vermittelt, die das Kind dann missbrauchten, quälten, verletzten, demütigten, beleidigten, erniedrigten, filmten. Die Kontakte kamen zumeist über das Darknet zustande, dem verborgenen Teil des Internets. L. hat sich auch selbst an dem Jungen vergangen. Die Zahl der Missbräuche an dem Kind schätzt er auf "50 bis 60, ich hab` das nicht gezählt". Allein er selbst habe das Kind "vielleicht einmal pro Woche" missbraucht. Aber es habe auch Phasen gegeben, "da haben wir wie eine normale Familie gelebt, mit Schule und so".

In der JVA Freiburg lernten sich K. und L. kennen

K. hat schon zum Prozessauftakt gestanden, den Jungen zweimal missbraucht zu haben. Er ist angeklagt unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Besitz von Kinderpornografie, Freiheitsberaubung, Beleidigung.

Anders als die anderen Männer hat K. nichts bezahlt. Er habe lediglich dem Jungen 20 Euro gegeben. Er und Markus K., so gibt Christian L. als Zeuge an, seien befreundet. Sie saßen beide wegen Kindesmissbrauchs in der JVA Freiburg ein, dort lernten sie sich 2009 kennen. L. hatte ein Mädchen missbraucht, K., einen Jungen. Sie wurden im Gefängnis in derselben therapeutischen Abteilung behandelt.

Nach der Entlassung von L. im Februar 2014 sei die Verbindung abgerissen. Im folgenden Jahr hatten sie wieder Kontakt, zunächst über Facebook. Persönlich begegnet seien sie sich in der Freiburger Zweigstelle der forensischen Ambulanz Baden, einer Therapieeinrichtung für Sexualstraftäter. "Ich war eine halbe Stunde zu früh da, da habe ich K. im Warteraum oder in so einer Art Küche getroffen", sagt L. Erst danach hätten sie intensiveren Kontakt gehabt.

Die Therapieeinrichtung als Treffpunkt zweier solch gefährlicher Sexualstraftäter, beide als schwer rückfallgefährdet eingestuft - kann das sein? Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung bestreiten die Verantwortlichen, dass sich K. und L. in ihren Räumen getroffen haben. Es treffe zwar zu, teilt die zuständige Einrichtung schriftlich mit, dass "mit Herrn K. und L. in der Forensischen Ambulanz Baden Therapiegespräche geführt wurden. Es trifft aber nicht zu, dass mit Herrn K. und Herrn L. an denselben Tagen Therapiegespräche geführt wurden." Alle Termine ließen sich aus den schriftlichen Aufzeichnungen rekonstruieren.