11. Juni 2018, 16:33 Uhr Missbrauchsfall im Breisgau Chronologie eines ungeheuerlichen Verbrechens

Der Missbrauchsfall von Staufen schockiert sogar erfahrene Staatsanwältinnen und Polizisten. Ihren Anfang nahm die Geschichte bereits im Jahr 2005.

Mitte Januar wird ein beispielloser Fall von Kindesmissbrauch bekannt: In Staufen nahe Freiburg sollen eine Mutter und ihr Lebensgefährte, wegen Kindesmissbrauch bereits vorbestraft, den eigenen Sohn über Jahre missbraucht und ihn für Missbrauchstaten gegen Geld im Internet angeboten haben. Die Polizei befreite den Neunjährigen schließlich aus seinem Martyrium. Die Ermittler beendeten damit ein Verbrechen mit erschreckenden Dimensionen, die erst Stück für Stück öffentlich werden. Acht Beschuldigte gibt es in dem Fall, nun beginnt der Prozess gegen die Mutter Berrin T. und Christian L. Eine Chronologie der Ereignisse:

März 2005

Christian L., damals 26 Jahre alt, wird zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Auf seinem Computer und auf seinem Handy hat die Polizei kinderpornografisches Material gefunden. Ihm wird deshalb auferlegt, eine Therapie gegen seine sexuellen Neigungen zu machen. Vor Gericht erklärt L. sich dazu bereit.

August 2010

Christian L. wird zum zweiten Mal verurteilt: Zu vier Jahren und drei Monaten Haft, weil er ein 13-jähriges Mädchen missbraucht hat. Die Richterin lehnt die von der Nebenklage geforderte Sicherungsverwahrung ab. "Sie haben eine Chance verdient", sagt sie in ihrer Urteilsbegründung. L. hatte umfassend gestanden und war weiterhin zur Therapie bereit.

20. Februar 2014

L. wird aus der JVA Freiburg entlassen. Er gilt als stark rückfallgefährdet und darf alleine keinen Kontakt zu Kindern oder Jugendlichen haben - nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten.

Anfang 2015

Nach seiner Haftentlassung werden Christian L. und Berrin T. ein Paar. Im Laufe des Jahres beginnt L. der Staatsanwaltschaft zufolge den Sohn von T. zu missbrauchen. Eine Bekannte von L. sagt der Badischen Zeitung, er sei sowohl von seinem Bewährungshelfer als auch von seiner Familie darauf hingewiesen worden, dass er nicht mit dem Jungen allein sein darf.

August 2016

L. beantragt die Aufhebung des Kontaktverbotes, das wird ihm verweigert. Einen Monat später zieht er trotzdem mit T. und deren Sohn in eine gemeinsame Wohnung in einer Kleinstadt nahe Freiburg.

März 2017

Das Jugendamt nimmt Berrin T.s Sohn in seine Obhut. Gegen L. läuft ein Ermittlungsverfahren, weil ein Kriminalpolizist das Amt darauf aufmerksam gemacht hat, dass er bei T. wohnt. Der Junge bleibt vier Wochen in einer Stelle der Bereitschaftspflege, dann wird er zurückgeschickt, weil seine Mutter der Maßnahme widersprochen hat.

April 2017

Berrin T. erhält die Auflage, nach der Rückkehr ihres Sohnes dafür zu sorgen, dass L. die gemeinsame Wohnung nicht mehr betritt. Auch wenn sie dabei ist, darf L. sich dem Jungen nicht nähern. Das Jugendamt beteuert, es habe bei dem Jungen keinerlei Anzeichen von Missbrauch gegeben. Berrin T. muss sich in psychiatrische Behandlung begeben.

Juni 2017

Christian L. wird zum dritten Mal verurteilt. Wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen soll er vier Monate in Haft, L. legt Berufung ein, das Urteil wird nicht rechtskräftig. Trotz weiterhin bestehenden Kontaktverbots lebt L. mit Berrin T. und deren Sohn zusammen.

10. September 2017

Beim Bundeskriminalamt geht ein anonymer Hinweis ein: Der neunjährige Sohn von Berrin T. soll missbraucht worden sein. Umfangreiche Ermittlungen beginnen. Fünf Tage später finden die Ermittler den Jungen. Er wird in die Obhut des Jugendamts übergeben.

16. September 2017

Eine Spezialeinheit der Polizei nimmt L. vor einem Supermarkt fest. Auch Berrin T. wird verhaftet. Die beiden sollen sich der Staatsanwaltschaft zufolge an dem Jungen vergangen und ihn an andere Männer verkauft haben.

17. September bis November 2017

Ein Schweizer, ein Spanier und zwei Deutsche werden im Zusammenhang mit dem Fall wegen "Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung in einer Vielzahl von Einzelfällen" festgenommen. Insgesamt sitzen acht Verdächtige in Untersuchungshaft.

11. Januar 2018

Der Fall wird öffentlich - unmittelbar danach wird erhebliche Kritik an den Behörden laut. Das Landeskriminalamt stuft den Fall als die schlimmste Tat von Kindesmissbrauch ein, die je in seine Zuständigkeit fiel.

22. März 2018

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Christian L. und Berrin T.. Ihnen werden schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, schwere Vergewaltigung, schwere Zwangsprostitution sowie Verbreitung, Besitz und Erwerb kinderpornografischer Schriften zur Last gelegt. Zudem wird bekannt, dass es offenbar ein zweites Opfer gibt: Die Anklageschrift umfasst auch vier Fälle des sexuellen Missbrauchs eines dreijährigen Mädchens, an denen beide Angeschuldigte beteiligt gewesen sein sollen.

19. April 2018:

Es gibt ein erstes Urteil in dem Fall: Der 41-jährige Markus K. wird als erster Beschuldigter wegen schwerer Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt und muss zehn Jahre ins Gefängnis - mit anschließender Sicherungsverwahrung. Womöglich kommt er nie wieder frei. Der psychiatrische Gutachter bescheinigte ihm eine "schicksalhafte homosexuelle Pädophilie". Er hat Kindern nicht zum ersten Mal mit Gewalt angetan: Bereits 2010 war er zu mehrjähriger Haft wegen Vergewaltigung eines Zehnjährigen verurteilt worden.

16. Mai. 2018

Der zweite Angeklagte im Staufener Missbrauchsfall wird vor dem Landgericht Freiburg zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Der 50-jährige Bundeswehrsoldat hatte den Jungen zweimal vergewaltigt, die Taten gefilmt und das kinderpornografische Material anschließend im Internet verbreitet.

6. Juni 2018

50 Euro für drei Vergewaltigungen: In dem Missbrauchsfall steht ein dritter mutmaßlicher Täter in Freiburg vor Gericht. Christian L. sagt in dem Prozess als Zeuge aus. "Dass ich der Haupttäter bin, ist absolut richtig", so der 39-Jährige. Er habe von den Männern für Vergewaltigungen zwar Geld erhalten, das habe jedoch nicht im Vordergrund gestanden. "Es ging mir nicht nur ums Finanzielle. Es steckten auch sexuelle Motive dahinter." Es habe ihn erregt, den Jungen gemeinsam mit anderen zu missbrauchen."Ich habe Riesenmist gebaut." Nun sage er bewusst gegen seine Mittäter aus und kämpfe für Haftstrafen. "Das ist mein Beitrag für Gerechtigkeit."

11. Juni 2018

Von diesem Montag an steht Christian L. dann auch gemeinsam mit Mutter Berrin T. als Angeklagter vor Gericht. Sie hat bislang geschwiegen. Zehn Verhandlungstage sind angesetzt. Ein Urteil könnte am 16. Juli fallen. Insgesamt sollen 13 Zeugen vernommen, außerdem ein psychiatrischer Sachverständiger angehört werden. Dessen Gutachten dürften entscheidend dafür sein, ob die Mutter und ihr Lebensgefährte neben einer Haftstrafe auch zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt werden. Am gleichen Tag muss sich ein weiterer mutmaßlicher Täter vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten.