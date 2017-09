8. September 2017, 08:07 Uhr Mexiko Schweres Erdbeben vor der mexikanischen Küste









Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 8,0. Experten warnen vor einem Tsunami.

Der Süden Mexikos ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 8,0 ereignete sich vor der Küste Mexikos,120 Kilometer südwestlich des Ortes Tres Picos im Bundesstaat Chiapas. Der heftige Erdstoß war noch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt und in den Bundesstaaten Puebla, Veracruz und Guerrero zu spüren. Weitere Angaben über Schäden oder Opfer sowie die betroffenen Gebiete waren zunächst nicht bekannt.

Das Beben sei in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert worden, teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum am Freitagmorgen deutscher Zeit mit. Es teilte mit, dass es großräumig zu gefährlichen Tsunami-Wellen kommen könnte. Innerhalb der nächsten drei Stunden seien an den Pazifikküsten von Mexiko, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras und Ecuador gefährliche Tsunamiwellen möglich. Für die Westküste der USA bestehe keine Tsunamigefahr.

Nach Angaben der Zivilschutzbehörde war es das stärkste Beben seit 1985, als bei einem Erdbeben in Mexiko Häuser einstürzten und Tausende ums Leben kamen. Das Epizentrum lag damals in Zentralmexiko, etwa 70 km nordwestlich der Hafenstadt Lázaro Cárdenas im Bundesstaat Michoacán.