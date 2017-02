21. Februar 2017, 08:38 Uhr Melbourne Fünf Tote bei Flugzeugabsturz auf Einkaufszentrum









Feedback

Anzeige

Ein Kleinflugzeug ist in Essendon Fields, einem Vorort der australischen Metropole Melbourne, auf ein Einkaufszentrum gestürzt, das nur 45 Minuten später öffnen sollte.

Alle fünf Insassen kamen ums Leben.

Vermutlich ist ein Triebwerkausfall Ursache für das Unglück.

Explosionen, Flammen und schwarzer Rauch am Himmel - unweit der australischen Großstadt Melbourne ist ein Kleinflugzeug auf ein Einkaufszentrum gestürzt. Bei dem Unglück am Dienstagmorgen sind alle fünf Insassen der zweimotorigen Maschine vom Typ Beechcraft Super King Air ums Leben gekommen. Die Polizei zeigte sich erleichtert angesichts dessen, was noch hätte passieren können. Nur 45 Minuten später sollte das Einkaufszentrum seine Türen öffnen. "Wenn man sich den Feuerball ansieht, ist es unglaubliches Glück, dass niemand hinten in den Läden oder auf dem Autoparkplatz der Geschäfte war und verletzt worden ist", sagte die Polizeiministerin im australischen Bundesstaat Victoria.

Das Kleinflugzeug war kurz nach dem Start in das Direct-Factory-Outlet-Einkaufszentrum in Essendon Fields gestürzt. Zu dem Zeitpunkt waren schon einige Mitarbeiter in den Läden, verletzt wurde aber niemand. Ursache des Unglücks sei vermutlich ein "verhängnisvoller Triebwerkausfall", teilte die Polizei mit. Demnach setzte der Pilot kurz vor dem Absturz einen Notruf ab. Medienberichten zufolge sind unter den Opfern vier US-Touristen und der australische Pilot. Die US-Botschaft in Canberra und australische Behörden wollten die Nationalitäten zunächst jedoch nicht bestätigen.

Augenzeuge spürte die Hitze des Feuerballs

Ein Augenzeuge sagte dem Lokalradiosender ABC: "Ich sah dieses Flugzeug wirklich tief und schnell ankommen." Den Aufprall selbst habe er nicht gesehen, "aber es gab einen riesigen Feuerball, als es gegen das Gebäude prallte". Er habe die Hitze durch das Fenster eines Taxis gespürt, in dem er gesessen habe. Dann habe ein auf der Straße rollendes Flugzeugrad die Front des fahrenden Taxis getroffen.

Anzeige

90 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Straßen in der Umgebung seien für die Feuerwehr und Rettungskräfte gesperrt worden, hieß es. Der Flughafen Essendon liegt rund 13 Kilometer nordwestlich vom Zentrum Melbournes. Er wird hauptsächlich von kleineren Flugzeugen genutzt. Das australische Verkehrssicherheitsamt untersucht nun den genauen Unfallhergang.