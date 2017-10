7. Oktober 2017, 14:35 Uhr Massaker in Las Vegas Den Ermittlern fehlt Paddocks Motiv









Bei der Suche nach einem Motiv für den Massenmord von Las Vegas tappen die Ermittler weiterhin im Dunklen.

Inzwischen haben sie umfangreiche Videos aus dem Hotelcasino durchgesehen. Sie glauben nicht, dass er einen Komplizen hatte.

Ob Paddock weitere Attacken geplant hatte, wird nun geprüft.

Omar Mateen, der im vergangenen Jahr in einem Schwulenclub in Orlando 49 Menschen erschoss, rief noch während der Tat bei der Polizei an und legte den Treueschwur auf den IS ab. Der Mann, der in einer Kirche in Charleston neun Menschen erschoß, stellte ein rassistisches Manifest ins Netz. Und der Heckenschütze, der in Dallas fünf Polizisten tötete, erklärte, er habe Weiße töten wollen.

Bei der Suche nach den Hintergründen für den Massenmord von Las Vegas tappen die Ermittler aber weiterhin im Dunklen. In der Vergangenheit seien Motive für Terroranschläge oder Massenmorde "in einer Nachricht sehr deutlich gemacht worden", sagte Untersheriff Kevin McMahill. "Bei unseren Ermittlungen haben wir bis heute nichts davon entdeckt." Auch die Befragung von Stephen Paddocks Lebensgefährtin brachte die Polizei nicht weiter.

"Er hat nie etwas zu mir gesagt oder etwas getan, das ich als Warnung hätte verstehen können, dass so etwas Schreckliches passieren würde". Sie habe Paddock als "freundlichen, liebevollen, stillen Mann" gekannt. Sie habe ihn geliebt und auf eine "ruhige gemeinsame Zukunft" mit ihm gehofft, erklärte die 62-jährige Marilou Danley. Die Australierin lernte Paddock vor einigen Jahren in einem Casino in Reno im Bundesstaat Nevada kennen, wo sie als Hostess arbeitete. Paddock war ein leidenschaftlicher Kartenspieler und besuchte häufig Casinos.

Derweil werden neue Details zu der Tat bekannt. Inzwischen hätten Ermittler umfangreiche Videos aus dem Hotelcasino durchgesehen. Sie glaubten nicht, dass Paddock einen Komplizen hatte, möglicherweise habe aber jemand Kenntnis von seinen Absichten gehabt, sagte McMahill.

Mehrere Pfund explosives Material und Munition im Auto

Ein Ermittler sagte der Nachrichtenagentur AP, auf Paddocks Nachttisch sei eine Reihe von Telefonnummern gefunden worden. Die Ermittler glauben, dass er eine Prostituierte angeheuert habe. Mehrere Callgirls würden befragt.

Als Paddock auf die Menschenmenge feuerte, hätten Kugeln auch einen Treibstofftank am nahegelegenen McCarran-Flughafen getroffen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Der New York Times zufolge wird von den Ermittlern allerdings bezweifelt, dass die Schüsse absichtlich auf die Tanks abgefeuert wurden.

Allerdings prüfen sie, ob Paddock weitere Attacken geplant hatte. Denn möglicherweise hat er noch andere Musik-Festivals ausgespäht. Er habe Hotelzimmer gebucht gehabt, von welchen aus er Blick auf das Festival Lollapalooza im August in Chicago und das Life-is-Beautiful-Konzert im September in Las Vegas hatte, teilten die Behörden mit.

Zudem waren im Auto Paddocks mehrere Pfund explosives Material und Munition gefunden worden. Nach Angaben der Ermittler hatte Paddock insgesamt 47 Schusswaffen an verschiedenen Orten gehortet, davon allein 23 in seinem Hotelzimmer in Las Vegas.