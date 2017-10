27. Oktober 2017, 14:54 Uhr Massachusetts Vermisste Frau nach 42 Jahren aufgetaucht

Flora Harris war 1975 nach einem Arztbesuch verschwunden, nun lebt die an Demenz erkrankte Frau in einem Altenheim.









Feedback

In einem Altenheim in Massachusetts ist eine Frau aufgetaucht, die 42 Jahre als vermisst galt.

Sie verschwand 1975 nach einem Arztbesuch, seitdem fehlte jede Spur.

Die heute 78-Jährige ist dement und kann sich selbst an die vergangenen vier Jahrzehnte nicht erinnern.

Ins Jahr 1975 fallen das Ende des Vietnamkriegs und die Gründung der Metalband Iron Maiden, der spanischen Diktator Franco starb, Bradley Cooper wurde geboren, der FC Bayern gewann den Europapokal der Landesmeister gegen Leeds United. Und Flora Stevens aus der Nähe von New York City verschwand.

42 Jahre ist es nun her, dass Stevens von ihrem Ehemann zu einem Arzttermin im Kreiskrankenhaus von Monticello (Bundesstaat New York) gefahren wurde - und danach wie vom Erdboden verschluckt war. Ihr Mann meldete Stevens als vermisst, doch obwohl sich die Ermittler den Fall immer wieder vornahmen, fanden sie keine einzige Spur, die zu der Frau führte. Bis zu diesem Jahr.

Die lokale Polizei in Monticello erhielt einen Anruf von Ermittlern des Bundesstaats. Man habe sterbliche Überreste einer Frau gefunden, die auf die Beschreibung von Flora Stevens passten, hieß es. Also suchten die Polizisten nach Verwandten der Vermissten, um mit einer DNA-Probe die Identität der Toten zu klären. Dabei machten sie einen erstaunlichen Zufallsfund: Obwohl Stevens verschwunden war, benutzte jemand ihre Sozialversicherungsnummer im benachbarten Bundesstaat Massachusetts.

Zwei Beamte fuhren über die Grenze - und fanden in dem Altenheim: Flora Stevens persönlich. Sie ist heute 78 Jahre alt, an Demenz erkrankt und wird in dem Heim unter dem Nachnamen Harris geführt. Seit sie dort lebe, habe sie nie mehr als zwei Wörter am Stück gesprochen, berichten Betreuer. Doch als man ihr ein Foto von Flora Stevens aus dem Jahr 1975 zeigte, deutete sie darauf und rief: "Ich!".

Ihre medizinischen Unterlagen, die dem Altersheim vorliegen, gehen zurück bis Ende der 1980er-Jahre. Sie zeigen, dass Flora Harris in einem Krankenhaus in New York City war und danach in mehreren Altenheimen lebte. Durch ihre Demenz kann auch sie selbst die Lücke zwischen 1975 und dieser Zeit nicht schließen - wo sie war, wird wohl ein Rätsel bleiben.