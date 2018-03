17. März 2018, 13:42 Uhr Lübeck Mitarbeiter des Weißen Rings soll Frauen sexuell belästigt haben

Der ehemalige Leiter der Lübecker Außenstelle des Weißen Rings soll Frauen, die bei dem Verein Hilfe suchten, sexuell missbraucht haben.

Gegen den Mann liegen der Staatsanwaltschaft zwei Anzeigen inklusive eidestattlicher Versicherungen vor.

Die Opferhilfe in Lübeck gibt an, schon länger von ähnlichen Vorwürfen gegen den 73-Jährigen gewusst zu haben.

Zwei Frauen wurden Opfer eines Verbrechens. Sie suchten Hilfe beim Weißen Ring in Lübeck - dem Verein, der sich um Kriminalitätsopfer kümmert und ihnen Beistand leisten will. Doch offenbar wurden die beiden Frauen genau dort nochmals zum Opfer. Unabhängig von einander werfen die 40 und 50 Jahren alten Frauen dem früheren Leiter der Lübecker Außenstelle der Opferhilfe vor, sie sexuell belästigt und genötigt zu haben, wie die Lübecker Nachrichten und das Magazin Der Spiegel berichten. Demnach liegen seit dieser Woche der Staatsanwaltschaft die Anzeigen vor.

Die Spitze des Weißen Rings in Schleswig Holstein zog an diesem Samstag Konsequenzen. Uwe Döring, Landesvorsitzender der Opferhilfe und früherer Justizminister in Schleswig-Holstein, ist von seinem Posten zurückgetreten. Er wolle Schaden vom Weißen Ring abwenden, sagte Döring. Zugleich wies er den Vorwurf zurück, zu spät reagiert zu haben.

Die zwei Frauen untermauerten ihre Aussagen mit eidesstattlichen Versicherungen, die den Lübecker Nachrichten vorliegen. Sie gaben an, in Beratungsgesprächen sexuell belästigt worden zu sein. Der leitende Mitarbeiter des Weißen Rings habe ihnen zudem empfohlen, als Prostituierte zu arbeiten. Laut Spiegel soll sich der Mann zudem vor einer Frau entblößt haben.

Der mittlerweile 73-Jährige wies die Vorwürfe zurück. "Das ist ehrverletzend und widerlich", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Er wisse von keiner Anzeige, habe aber selbst Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet. Für den Weißen Ring habe er weit mehr als 1000 Fälle betreut.

Hinweise auf ein Fehlverhalten des Mannes soll es schon länger geben. Der Weiße Ring habe von ähnlichen Vorwürfen bereits im November 2016 erfahren haben, sagte Uwe Döring, Landesvorsitzender der Opferhilfe und früherer Justizminister von Schleswig-Holstein. Mit dem Mann sei daraufhin vereinbart worden, dass er keine Frauen mehr unter vier Augen beraten darf. Im Juli 2017 habe der Verband dann den Mitarbeiter zum Rücktritt als Außenstellenleiter gedrängt, formal schied er erst im November aus dem Weißen Ring aus. Auslöser dafür sei ein Hinweis der Polizeidirektion gewesen, dass sich auch dort eine Polizistin "über ein verbal zudringliches und sexuell belästigendes Verhalten" beschwert habe. Außerdem hätten seit Jahresanfang mehrere Frauen zehn weitere Fälle geschildert, die den 73-Jährigen belasten sollen.

Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein, der sich um Kriminalitätsopfer und ihre Familien kümmert und sich allein über Spenden finanziert. Etwa 3000 ehrenamtliche Helfer arbeiten in den bundesweit 420 Außenstellen. Sie beraten und geben Beistand, wenn man Opfer einer Straftat wurde, begleiten auch zu Terminen bei der Polizei und vermitteln Hilfen von anderen Stellen.

Dem Spiegel zufolge waren Beschwerden über den damaligen Leiter der Lübecker Außenstelle bereits 2012 bei der Polizei und der Beratungsstelle Lübecker Frauennotruf eingegangen sein. Die Polizei habe seit Ende 2016 keine weiblichen Opfer von Sexualstraftaten mehr zum Weißen Ring in Lübeck geschickt, berichtet das Nachrichtenmagazin. In einer vom Bundesverband des Weißen Rings in Mainz aufgesetzten "Presse-Handreichung" vom Januar 2018 hatte der Verein dem Bericht zufolge die Hintergründe der Trennung - nämlich den Vorwurf der sexuellen Belästigung - verschwiegen. Stattdessen sei nur von "Grenzverletzungen" die Rede gewesen.