1. Juni 2018, 19:01 Uhr London Ohne Moos viel los

In der britischen Hauptstadt tragen immer weniger Menschen Kleingeld mit sich herum. Straßenmusiker akzeptieren nun auch Bankkarten.

Von Alexander Menden, London

Keine U-Bahnfahrt in London wäre komplett, wenn nicht über dem verschwitzten Gedränge der Touristen- und Pendlerströme der Klangteppich läge, den die Straßenmusiker, die sogenannten Busker, von morgens bis abends weben. Im langen Gang zwischen Jubilee und Piccadilly Line in Green Park Station sitzt meist ein langhaariger Portugiese, der offenbar nur "Nothing else matters" von Metallica spielen kann, das allerdings sehr gefühlvoll. Im noch längeren Tunnel in South Kensington versucht sich ein E-Geiger an Vivaldis Jahreszeiten. In Charing Cross singt eine Frau mit blonden Dreadlocks gern bluesige Eigenkompositionen.

Schon lange vergibt die Londoner Nahverkehrsbehörde Transport for London Lizenzen für die Straßenmusikanten-Plätze in ihren Stationen, eine Zeit lang wurde das Projekt sogar von einer Brauerei gesponsert. Sonst kann auf allen öffentlichen Plätzen der Stadt musiziert werden, es gibt keine rechtlichen Beschränkungen. "Busk in London", eine Initiative des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan, hat Straßenmusiker als wichtigen Teil des kulturellen Lebens im öffentlichen Raum anerkannt und sogar einen Busker-Code eingeführt ("Vermeide Wettkampf mit anderen Buskers", "Stell deinen Verstärker so auf, dass keiner darüber fällt").

In der britischen Hauptstadt tragen allerdings immer weniger Menschen Kleingeld mit sich, das sie den Buskers in ihre Körbe oder Gitarrentaschen werfen könnten. London trägt nun dieser Entwicklung hin zur bargeldlosen Gesellschaft Rechnung und nimmt sich ein Beispiel an Schweden, wo die größten Banken des Landes eine gemeinsame App entwickelt haben, um den Abschied vom Bargeld voranzutreiben: "Swish". Mit ihr kann man Geld in Echtzeit von seinem Konto auf das Konto eines anderen Nutzers überweisen. So funktionieren inzwischen Kirchenkollekten und Obdachlose akzeptieren die App zur Bezahlung für ihre Zeitung.

Testläufe zeigen: Musiker, die bargeldlos bezahlt werden, werden besser bezahlt

In London werden Straßenmusiker von "Busk in London" seit dieser Woche mit Kartenlesegeräten ausgerüstet, mithilfe derer Passanten durch kurzes Antippen mit ihrer Bankkarte einen festen Betrag von zwei Pfund spenden können. Musiker, die das Projekt zwei Wochen lang testeten, haben einen merklichen Anstieg in ihren Einnahmen verzeichnet: "Wenn die Leute sehen, dass einer mit der Karte zahlt, machen sie es auch", sagt Charlotte Campbell, für die Busking ihre Haupteinnahmequelle darstellt.

"Ich glaube, dass wir uns als Straßenmusiker an die bargeldlose Gesellschaft anpassen müssen", sagt Campbell. "Sonst riskieren wir, dass unsere Kunstform ausstirbt."