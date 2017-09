19. September 2017, 11:51 Uhr Großbritannien Londoner Fettberg wird Biodiesel









Feedback

Der Fettberg, der im Londoner Stadtteil Whitechapel einen Abwasserkanal verstopft, soll in bis zu 10 000 Liter umweltfreundlichen Kraftstoff umgewandelt werden.

Auch das Londoner Stadtmuseum hatte Interesse an dem Fettberg geäußert - es wollte Teile davon ausstellen.

Zweite Chance für den Widerling aus der Kanalisation: Der "Fatty McFatberg", "Fat the Ripper" oder auch "Fatty McFatFace" genannte Fettberg aus dem Londoner Abwassersystem soll nach Angaben des Wasserversorgungsunternehmens Thames Water in Biodiesel umgewandelt werden. Der Berg, der vor allem aus Windeln, Feuchttüchern und hartem Kochfett besteht, soll in bis zu 10 000 Liter umweltfreundlichen Kraftstoff umgewandelt werden und nach insgesamt drei Wochen weg sein. Er verstopft einen Abwasserkanal im Stadtteil Whitechapel. "Er mag ein Monster sein, aber der Whitechapel-Fettberg verdient eine zweite Chance", sagt der Verantwortliche für Abwassersysteme bei Thames Water, Alex Saunders.

Thames Water hatte vergangene Woche die Londoner nach Ideen für einen Namen für das monströse Gebilde gefragt, aus den populärsten Vorschlägen dürfen die Twitter-Nutzer jetzt für den endgültigen Namen stimmen. Ein Ergebnis hat das Wasserversorgungsunternehmen noch nicht bekannt gegeben, noch ist der 250 Meter lange und 130 000 Tonnen schwere Fettberg offiziell namenlos. Doch auch der Name wird ihn nicht vor der Weiterverwertung retten.

Auch das Londoner Stadtmuseum hätte dem Fettberg gerne eine zweite Chance gegeben - die wäre allerdings weniger umweltfreundlich gewesen. Das Museum wollte Teile für seine Sammlung erwerben. "Das wäre eines der außergewöhnlichsten Objekte aller Museumssammlungen in London", sagte Museumsdirektorin Sharon Ament in einer Mitteilung. Sie hatte gehofft, der Fettberg könne "Fragen aufwerfen darüber, wie wir heute leben und unsere Besucher inspirieren, Lösungen für die Probleme wachsender Metropolen zu finden".

So tiefgründig möchte die Twitter-Gemeinde über den Fettberg aber nicht nachdenken, zumindest noch nicht. Sie hätte lieber, dass eine Episode der Fantasy-Serie "Doctor Who" über Fatty, den Fettberg geschrieben wird. Und überhaupt, wenn nun schon deshalb über die Grausamkeiten der fehlerhaften Müllentsorgung diskutiert werden muss, dann am liebsten unter dem Titel "Die Spitze des Fettbergs".